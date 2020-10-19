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futebol

Zagueiro Victor Cardozo chega ao gol de número 50 no futebol tailandês

Brasileiro é o artilheiro do BG Pathum com cinco gols na liga nacional do país asiático...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2020 às 22:08

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 22:08

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Cinquenta gols é uma marca a ser comemorada por qualquer jogador e o zagueiro Victor Cardozo não é uma exceção. O brasileiro chegou ao gol de número 50 no futebol tailandês neste sábado, quando sua equipe, o BG Pathum empatou em 2 a 2 com o Samut Prakan pela Thai League. Desde 2015 no futebol do país asiático, o atleta de Sapucaia vibrou muito com o feito.
- Estou bastante orgulhoso por ter alcançado esse objetivo. Muitos atacantes não conseguem chegar a um número tão respeitável em suas carreiras e eu, um zagueiro, tive esse êxito. Agradeço a Deus por me iluminar em todos os momentos e a minha família que sempre esteve comigo. Vamos rumo ao centésimo agora - assegurou.
A fase de Victor é de fato espetacular. O BG Pathum lidera a Thai League com 23 pontos, seis a mais que o segundo colocado. Victor é o artilheiro da equipe com cinco gols, mais de 35% do total do time. Para o camisa cinco, a temporada atual tem tudo para ser a mais especial de sua carreira.
- Tanto do ponto de vista individual como coletivo, tudo está caminhando muito bem. Tenho muita esperança que ao final das competições eu conclua que essa foi a minha grande temporada - finalizou.

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