Zagueiro Victor Cardozo chega ao gol de número 50 no futebol tailandês

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

Cinquenta gols é uma marca a ser comemorada por qualquer jogador e o zagueiro Victor Cardozo não é uma exceção. O brasileiro chegou ao gol de número 50 no futebol tailandês neste sábado, quando sua equipe, o BG Pathum empatou em 2 a 2 com o Samut Prakan pela Thai League. Desde 2015 no futebol do país asiático, o atleta de Sapucaia vibrou muito com o feito.

- Estou bastante orgulhoso por ter alcançado esse objetivo. Muitos atacantes não conseguem chegar a um número tão respeitável em suas carreiras e eu, um zagueiro, tive esse êxito. Agradeço a Deus por me iluminar em todos os momentos e a minha família que sempre esteve comigo. Vamos rumo ao centésimo agora - assegurou.

A fase de Victor é de fato espetacular. O BG Pathum lidera a Thai League com 23 pontos, seis a mais que o segundo colocado. Victor é o artilheiro da equipe com cinco gols, mais de 35% do total do time. Para o camisa cinco, a temporada atual tem tudo para ser a mais especial de sua carreira.