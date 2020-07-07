Zagueiro vai enfrentar quase dois dias de viagem até a Malásia

Crédito: Zagueiro Renan Alves deixou o Brasil na segunda e deve desembarcar na Malásia na próxima quarta (Divulgação/Kedah FA

O zagueiro Renan Alves, do Kedah, passou quase três meses no Brasil por causa da pandemia do novo coronavírus, que virou o mundo do avesso. Na noite de segunda-feira, o jogador embarcou rumo à Malásia para encarar uma viagem de quase dois dias.

- Vai ser um pouco complicado para pegar o ritmo quando chegar na Malásia devido a esse tempo parado. O elenco está treinando tem duas semanas. Eu ainda vou ficar um período de quarentena e vou ter correr dobrado para voltar a minha forma física. Mas só de voltar a treinar em breve vai ser importante demais. Creio que vou conseguir recuperar rápido por gostar de treinar - disse Renan Alves, que já atuou, por exemplo, na temporada 2015/16, no Gil Vicente, de Portugal.

Renan pegou o voo do Rio de Janeiro para São Paulo. Da capital paulista fará conexão em Doha, no Catar, e de lá seguirá até a Kuala Lumpur, na Malásia, desembarcando na quarta-feira. Mesmo com o desgaste, ele comemora o "fim da quarentena" no Brasil e diz estar ansioso para voltar aos treinos.

- Vai ser uma viagem desgastante, mas estou muito ansioso para voltar a minha rotina de treinos. Quando chegar lá ainda vou ficar duas semanas isolado, mas estou feliz por retornar. É um ponto positivo - comentou.