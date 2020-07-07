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futebol

Zagueiro vai enfrentar quase dois dias de viagem até a Malásia

Renan Alves, de 27 anos, do Kedah, ficou quase três meses no Brasil devido à pandemia e segue rumo à Malásia. Liga do país está prevista para voltar na metade do mês de agosto...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 17:58

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 17:58

Crédito: Zagueiro Renan Alves deixou o Brasil na segunda e deve desembarcar na Malásia na próxima quarta (Divulgação/Kedah FA
O zagueiro Renan Alves, do Kedah, passou quase três meses no Brasil por causa da pandemia do novo coronavírus, que virou o mundo do avesso. Na noite de segunda-feira, o jogador embarcou rumo à Malásia para encarar uma viagem de quase dois dias.
- Vai ser um pouco complicado para pegar o ritmo quando chegar na Malásia devido a esse tempo parado. O elenco está treinando tem duas semanas. Eu ainda vou ficar um período de quarentena e vou ter correr dobrado para voltar a minha forma física. Mas só de voltar a treinar em breve vai ser importante demais. Creio que vou conseguir recuperar rápido por gostar de treinar - disse Renan Alves, que já atuou, por exemplo, na temporada 2015/16, no Gil Vicente, de Portugal.
Renan pegou o voo do Rio de Janeiro para São Paulo. Da capital paulista fará conexão em Doha, no Catar, e de lá seguirá até a Kuala Lumpur, na Malásia, desembarcando na quarta-feira. Mesmo com o desgaste, ele comemora o "fim da quarentena" no Brasil e diz estar ansioso para voltar aos treinos.
- Vai ser uma viagem desgastante, mas estou muito ansioso para voltar a minha rotina de treinos. Quando chegar lá ainda vou ficar duas semanas isolado, mas estou feliz por retornar. É um ponto positivo - comentou.
A Liga Malásia está prevista para voltar na metade do mês de agosto. O campeonato atualmente tem 11 brasileiros na elite, entre as atrações está o atacante Diogo, que tem passagens por Flamengo, Palmeiras e Santos, e hoje defende das cores do Johor Darul Ta’zim (JDT). O Kedah está em oitavo lugar na competição com 4 pontos após quatro jogos até aqui disputados.

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