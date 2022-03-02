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futebol

Zagueiro ucraniano rescinde contrato com o Zenit após invasão russa

Yaroslav Rakitskiy, de 32 anos, tinha vínculo com o clube da Rússia até o fim da temporada, em junho, mas equipe de São Petersburgo liberou o atleta após pedido...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 20:04

Publicado em 02 de Março de 2022 às 20:04

O zagueiro ucraniano Yaroslav Rakitskiy, de 32 anos, rescindiu seu contrato com o Zenit nesta quarta-feira por conta da invasão russa ao seu país na semana passada. Em nota, o clube informou que o jogador expressou o pedido, que foi prontamente atendido.- Devido a uma situação familiar difícil, o jogador Yaroslav Rakitskiy pediu a rescisão antecipada do contrato com o clube. Ele ingressou no Zenit em janeiro de 2019, jogou 108 partidas, marcou sete gols e deu 15 assistências. Junto com os petersburguenses, ele se tornou tricampeão nacional, vencedor da Copa e bicampeão da Supercopa do país - informou o Zenit.
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- O clube e os torcedores agradecem a Yaroslav Rakitskiy pelo tempo passado em São Petersburgo, por sua atitude profissional e apaixonada pelo jogo. Desejamos sinceramente bem-estar à família e amigos de Yaroslav Rakitskiy e, claro, esperamos vê-lo nos campos de futebol - completou o clube russo.
+ Zagueiro Pablo está deixando a Rússia: veja jogadores brasileiros que atuam no país e duração de contratos
O vínculo do jogador com a equipe de São Petersburgo iria até junho deste ano. Antes de chegar ao Zenit, Yaroslav Rakitskiy teve passagens pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.
Crédito: YaroslavRakitskiyéespecialistaemcobrançasdefalta(Foto:VyacheslavEvdokimov/Zenit

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