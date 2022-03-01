Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zagueiro Titi comemora início de temporada no Fortaleza

Defensor anotou dois gols e começou 2022 com o pé direito ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2022 às 11:39

Publicado em 01 de Março de 2022 às 11:39

O início de 2022 tem sido importante para o zagueiro Titi, uma das contratações mais certeiras do Fortaleza nos últimos tempos.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Diante do Pacajus, ele anotou um dos gols do Leão e melhorou seu desempenho nas estatísticas.
Em conversa com a imprensa, Titi exaltou o seu momento positivo e espera contribuir cada vez mais com o Leão.
‘Não me lembro de ter tido um início tão bom na minha carreira, em todos os aspectos. Fico feliz por mim e pelos dois gols já marcados em poucos jogos, mas minha maior felicidade estar em ajudar minha equipe. Ver o Fortaleza invicto e líder do grupo na Copa do Nordeste me deixa muito satisfeito’, afirmou.
Crédito: KarimGeorges/FortalezaEC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados