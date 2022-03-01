Zagueiro Titi comemora início de temporada no Fortaleza

O início de 2022 tem sido importante para o zagueiro Titi, uma das contratações mais certeiras do Fortaleza nos últimos tempos.

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Diante do Pacajus, ele anotou um dos gols do Leão e melhorou seu desempenho nas estatísticas.

Em conversa com a imprensa, Titi exaltou o seu momento positivo e espera contribuir cada vez mais com o Leão.

‘Não me lembro de ter tido um início tão bom na minha carreira, em todos os aspectos. Fico feliz por mim e pelos dois gols já marcados em poucos jogos, mas minha maior felicidade estar em ajudar minha equipe. Ver o Fortaleza invicto e líder do grupo na Copa do Nordeste me deixa muito satisfeito’, afirmou.