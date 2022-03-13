futebol

Zagueiro Thiago Papel sonha com o bicampeonato vietnamita

Defensor brasileiro comenda bom início do Song Lam Nghe An na competição nacional...

Publicado em 12 de Março de 2022 às 23:51

Na terceira posição da Liga do Vietnã após três rodadas, o Song Lam Nghe An joga neste domingo com a esperança de encerrar o fim de semana na liderança da competição. Reforço da equipe para a temporada, o zagueiro Thiago Papel fala sobre o bom início do time no campeonato.
- Fizemos bons jogos, mas em um deles infelizmente a vitória não foi alcançada. Enfrentaremos o lanterna, mas esse fato não quer dizer nada, pois jogaram apenas duas vezes. O fundamental será mantermos a intensidade que estamos apresentando. Queremos ser campeões - declarou.
Rival deste domingo, o Sai Gon foi o time de Thiago na última temporada. Em seu quarto clube diferente no país asiático, o sergipano mostra otimismo sobre a possibilidade de conquistar novamente a liga nacional.
- Logo em meu primeiro ano aqui fui campeão. Tenho muita vontade de repetir o feito e creio que neste ano as chances são maiores que nas temporadas anteriores - finalizou.
Crédito: ThiagoPapelesperasercampeãodaLigadoVietnãmaisumavez(Foto:Divulgação/assessoriadojogador

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado que fugiu de acidente em Cariacica pede para ir a velório de universitária
Churrasco
Dicas de chef: saiba como deixar a carne do churrasco mais macia e saborosa
Prefeitura de Vargem Alta
11 concursos e seleções no ES abrem vagas com salário de até R$ 12 mil

