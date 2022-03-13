Zagueiro Thiago Papel sonha com o bicampeonato vietnamita

Na terceira posição da Liga do Vietnã após três rodadas, o Song Lam Nghe An joga neste domingo com a esperança de encerrar o fim de semana na liderança da competição. Reforço da equipe para a temporada, o zagueiro Thiago Papel fala sobre o bom início do time no campeonato.
- Fizemos bons jogos, mas em um deles infelizmente a vitória não foi alcançada. Enfrentaremos o lanterna, mas esse fato não quer dizer nada, pois jogaram apenas duas vezes. O fundamental será mantermos a intensidade que estamos apresentando. Queremos ser campeões - declarou.
Rival deste domingo, o Sai Gon foi o time de Thiago na última temporada. Em seu quarto clube diferente no país asiático, o sergipano mostra otimismo sobre a possibilidade de conquistar novamente a liga nacional.
- Logo em meu primeiro ano aqui fui campeão. Tenho muita vontade de repetir o feito e creio que neste ano as chances são maiores que nas temporadas anteriores - finalizou.