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futebol

Zagueiro Rodrigues espera ajudar o Grêmio no segundo semestre

Defensor promete batalhar nos treinos para fortalecer o elenco do Tricolor na retomada do futebol...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 01:10

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 01:10

Crédito: Divulgação/Lucas Uebel
Com o mercado de transferências inflacionado antes da pandemia do coronavírus, o Grêmio desempenhava um trabalho minucioso de achar bons talentos no futebol brasileiro e trabalhar para incorporar o time profissional.E MAIS:Ex-Manchester United, Marcos Rojo se envolve em nova polêmica na ArgentinaApós quase três meses, Juventus volta a treinar em seu estádioNeto critica grupo Esporte Pela Democracia: 'Vocês querem aparecer'Um destes destaques é o zagueiro Rodrigues, que foi contratado junto ao ABC-RN e sonha em disputar uma vaga no time de Renato Gaúcho, onde tem Walter Kannemann e Pedro Gromel, uma das duplas mais sólidas do país.
'Sou muito privilegiado por estar em um clube como o Grêmio. Mesmo com jogadores como Geromel, Kannemann, David Braz e Paulo Miranda, que são excelentes zagueiros, tive algumas oportunidades. Procuro sempre dar o meu melhor e sigo as instruções do Renato de estar preparado para quando as oportunidades chegarem. Quero aproveitar da melhor forma', declarou.
Consciente que o segundo semestre será agitado no calendário, Rodrigues promete estar ligado para ajudar o Tricolor dentro de campo.
'Temos que nos preparar muito bem, pois o futebol pode voltar a qualquer momento e será um jogo atrás do outro. Temos que estar prontos para aproveitar as novas oportunidades', finalizou. E MAIS:

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