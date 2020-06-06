Zagueiro Rodrigues espera ajudar o Grêmio no segundo semestre

Crédito: Divulgação/Lucas Uebel

Com o mercado de transferências inflacionado antes da pandemia do coronavírus, o Grêmio desempenhava um trabalho minucioso de achar bons talentos no futebol brasileiro e trabalhar para incorporar o time profissional.E MAIS:Ex-Manchester United, Marcos Rojo se envolve em nova polêmica na ArgentinaApós quase três meses, Juventus volta a treinar em seu estádioNeto critica grupo Esporte Pela Democracia: 'Vocês querem aparecer'Um destes destaques é o zagueiro Rodrigues, que foi contratado junto ao ABC-RN e sonha em disputar uma vaga no time de Renato Gaúcho, onde tem Walter Kannemann e Pedro Gromel, uma das duplas mais sólidas do país.

'Sou muito privilegiado por estar em um clube como o Grêmio. Mesmo com jogadores como Geromel, Kannemann, David Braz e Paulo Miranda, que são excelentes zagueiros, tive algumas oportunidades. Procuro sempre dar o meu melhor e sigo as instruções do Renato de estar preparado para quando as oportunidades chegarem. Quero aproveitar da melhor forma', declarou.

Consciente que o segundo semestre será agitado no calendário, Rodrigues promete estar ligado para ajudar o Tricolor dentro de campo.