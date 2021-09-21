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futebol

Zagueiro Rodrigues acerta a renovação de contrato com o Grêmio

Defensor prolongou o seu vinculo com o Tricolor até dezembro de 2024 com direito a aumento salarial...
LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 14:36

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 14:36

Crédito: Zagueiro foi trazido do ABC para o Time de Transição em 2018 (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O zagueiro Rodrigues, titular do técnico Luiz Felipe Scolari, acertou a renovação do seu contrato junto ao Tricolor. Agora, o novo vinculo é até 2024.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Para ficar com o defensor, o Grêmio colocou a mão no bolso e deu a tão aguardada valorização salarial que seus empresários pediam nas reuniões.
Apesar da mudança salarial, a questão dos direitos federativos do atleta permanece do mesmo jeito. O Grêmio fica com 70% e o ABC com o restante.
Titularidade
Com as frequentes ausências de Pedro Geromel e Kannemann, Rodrigues ganhou espaço com a atual comissão técnica e tem se destacado no time titular.

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