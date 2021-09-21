Zagueiro Rodrigues acerta a renovação de contrato com o Grêmio

Crédito: Zagueiro foi trazido do ABC para o Time de Transição em 2018 (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O zagueiro Rodrigues, titular do técnico Luiz Felipe Scolari, acertou a renovação do seu contrato junto ao Tricolor. Agora, o novo vinculo é até 2024.

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Para ficar com o defensor, o Grêmio colocou a mão no bolso e deu a tão aguardada valorização salarial que seus empresários pediam nas reuniões.

Apesar da mudança salarial, a questão dos direitos federativos do atleta permanece do mesmo jeito. O Grêmio fica com 70% e o ABC com o restante.

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