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futebol

Zagueiro Rodrigo comemora primeiro gol pelo São Paulo: 'Muito feliz'

Defensor fez o primeiro tento do Tricolor na vitória sobre o Ituano, por 3 a 0, em Itu. Jogador já teve oportunidades no profissional, foi emprestado e voltou ao clube...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 11:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
A vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre o Ituano, no Novelli Junior, no último domingo (25), foi especial para o zagueiro Rodrigo Freitas, cria das categorias de base do Tricolor e que vem recebendo mais oportunidades com Crespo. 
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Logo aos oito minutos do primeiro tempo, o defensor converteu o pênalti sofrido pelo atacante Galeano e abriu o caminho para o sétimo triunfo consecutivo da equipe são-paulina nesta retomada do futebol. Rodrigo comemorou o gol e falou sobre a habilidade de bater penalidades máximas.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!  - Só quero agradecer por este momento. Sempre fui cobrador de pênalti na base, meus companheiros sabem disso, e felizmente consegui converter para ajudar a equipe. Estou muito feliz pelo gol e dedico aos meus familiares, que moram em Salvador - disse o camisa 34 ao site oficial do São Paulo. Rodrigo tem 22 anos e foi relacionado pela primeira vez em setembro de 2018, por Diego Aguirre, em duelo contra o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Brasileirão. O primeiro jogo, porém, foi somente em fevereiro de 2019, na vitória por 1 a 0 sobre o São Bento no Paulistão, sob o comando de Jardine.
Depois, ele foi emprestado ao Portimonense, de Portugal, ficando no futebol europeu até agosto de 2020. Nesta temporada, atuou na derrota para o Novorizontino por 2 a 1 e agora no triunfo diante do Ituano.

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