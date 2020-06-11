Zagueiro revelado pelo Palmeiras se despede de clube português

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Wellington subiu para a categoria profissional no ano de 2010 pelo Verdão e também atuou pelo Athletico-PR, Santa Cruz e Mirassol. Vivendo em Portugal já há dois anos, o atleta se diz adaptado ao país e ao futebol lusitano.

- Me adaptei bem ao estilo de jogo português, que me fez crescer individualmente – comenta o zagueiro

O estilo de jogo português, segundo Wellington, se diferencia do estilo brasileiro em velocidade e compactação, fazendo com que o jogador tenha que pensar mais rápido, pois o jogo mais compacto faz o campo parecer reduzido.E MAIS:Dele Alli é suspenso após brincar com coronavírus e zombar de asiáticoConfira os jogos do Campeonato Espanhol nesta sexta-feiraApós tropeço em casa, RB Leipzig visita o Hoffenheim no AlemãoPai de Partey fala sobre futuro do jogador do Atlético de MadridClubes ingleses têm interesse no zagueiro Kurt Zouma, do ChelseaMesmo tendo consciência de que sua primeira temporada pela Oliveirense foi melhor, quando teve oportunidade de jogar, o brasileiro entregou tudo em campo, mas de repente a pandemia chegou e mudou por completo o cenário. A Federação Portuguesa de Futebol decidiu encerrar a temporada da Segunda Divisão, disputada pelo Clube de Oliveira do Azeméis, da região norte do país

- Foi frustrante. Para manter a forma o clube nos passava trabalhos para fazermos em casa e muita vezes eu saía pela cidade para correr – relembrou.

O zagueiro agora espera alguma proposta, já que não vai renovar com a UD Oliveirense. O que ele sabe é que dará prioridade ao futebol português.