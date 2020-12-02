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Zagueiro Renan considera que está fazenda sua melhor temporada na carreira em 2020

Defensor brasileiro soma quatro gols na J-League 2, já foi eleito o melhor do mês de seu time e ganhou o prêmio de craque do jogo mais de uma vez...

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 19:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2020 às 19:30
Crédito: Renan comemora o bom momento que está vivendo no futebol japonês (Divulgação/Assessoria do jogador
A terceira temporada do zagueiro Renan no Japão é, segundo ele mesmo, a melhor de sua carreira. Apesar da irregularidade do Renofa Yamaguchi na J-League 2, o defensor paulistano soma quatro gols na liga, já foi eleito o melhor do mês de seu time e ganhou o prêmio de craque do jogo mais de uma vez. Além disso, demonstrou versatilidade atuando como volante. Renan faz um balanço altamente favorável do seu 2020 até agora.
- Embora a equipe não viva um bom momento, não posso negar que tenho apresentado um ótimo rendimento. A pedido do treinador, passei a atuar numa outra função e me saí muito bem. Tive a felicidade de marcar gols e me tornei um dos principais artilheiros do time na competição. Individualmente estou bastante satisfeito, é a minha melhor temporada - disse.
Com 24 anos e revelado pelo Palmeiras, Renan não cogita retornar ao futebol brasileiro num futuro próximo. Plenamente adaptado ao país asiático, o atleta tem como meta permanecer no Japão ou rumar para o Velho Continente.
- Consolidar a minha carreira aqui é algo que me agrada, assim como iniciar uma trajetória na Europa. Ainda não sei o que irá acontecer, tenho contrato, mas voltar ao Brasil neste momento não faz parte dos meus planos - concluiu.

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