Zagueiro Renan considera que está fazenda sua melhor temporada na carreira em 2020

Crédito: Renan comemora o bom momento que está vivendo no futebol japonês (Divulgação/Assessoria do jogador

A terceira temporada do zagueiro Renan no Japão é, segundo ele mesmo, a melhor de sua carreira. Apesar da irregularidade do Renofa Yamaguchi na J-League 2, o defensor paulistano soma quatro gols na liga, já foi eleito o melhor do mês de seu time e ganhou o prêmio de craque do jogo mais de uma vez. Além disso, demonstrou versatilidade atuando como volante. Renan faz um balanço altamente favorável do seu 2020 até agora.

- Embora a equipe não viva um bom momento, não posso negar que tenho apresentado um ótimo rendimento. A pedido do treinador, passei a atuar numa outra função e me saí muito bem. Tive a felicidade de marcar gols e me tornei um dos principais artilheiros do time na competição. Individualmente estou bastante satisfeito, é a minha melhor temporada - disse.

Com 24 anos e revelado pelo Palmeiras, Renan não cogita retornar ao futebol brasileiro num futuro próximo. Plenamente adaptado ao país asiático, o atleta tem como meta permanecer no Japão ou rumar para o Velho Continente.