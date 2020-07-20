Zagueiro Renan comemora goleada e primeiro gol no futebol japonês

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Em sua terceira temporada no Japão, o zagueiro Renan, do Renofa Yamaguchi, teve no último sábado uma de suas jornadas mais felizes no futebol nipônico. O brasileiro ajudou seu time a golear por 4 a 1 o Ryukyu, e, desta forma, interromper uma sequência de quatro rodadas sem vencer na J-League 2. Para completar, o defensor marcou seu primeiro gol pelo clube.

- Foi uma vitória importante, tanto para o time como para mim. Precisávamos dos três pontos com urgência, já que desde o retorno da liga ainda não havíamos vencido. Subimos bastante na classificação e em caso de outro triunfo no próximo sábado, poderemos nos aproximar dos líderes. Já do ponto de vista pessoal, ter uma grande atuação e marcar pela primeira vez com a camisa do Renofa foi muito especial - declarou.

O adversário do clube de Renan, no dia 25, será o Kitakyushu, agremiação cujo elenco é formado em sua totalidade por jogadores japoneses. A J-League 2 em 2020 conta com dois dos clubes mais tradicionais do país asiático: Júbilo Iwata e Tokyo Verdy, que somados possuem cinco títulos da liga japonesa. Segundo Renan, concorrentes deste quilate acabam valorizando a disputa por uma vaga na elite do país na próxima temporada.