Zagueiro quer aproveitar Data Fifa para se recuperar de lesão na coxa e estrear em 2021 na Malásia

Crédito: Renan Alvesteve um estiramento na parte posterior da coxa direita durante a pré-temporada (Divulgação/Kedah FA

O zagueiro Renan Alves perdeu os cinco primeiros jogos do Kedah FA na temporada, sendo um pela Copa da Malásia e quatro na Super Liga, que é o campeonato nacional do país. Ele teve um estiramento na parte posterior da coxa direita durante a pré-temporada. Mas agora o jogador quer aproveitar a pausa das competições por causa da Data Fifa e quando terminar, enfim, estrear em 2021.

> Confira a classificação da La LigaA meta de Renan Alves é ficar à disposição da equipe no jogo do dia 2 de abril. O Kedah FA vai enfrentar o Sri Pahang em casa na Super Liga. Até lá, o defensor vai continuar focado na recuperação.

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- Esse período foi um pouco difícil no começo. Estava trabalhando duro para chegar na competição na melhor forma física, com o meu peso ideal, e estava me sentindo bem juntando todos os aspectos. Faltando três dias para começar a temporada senti a coxa, mas é normal. Ficamos chateados. Com os dias fui entendendo e absorvendo tudo. Estou trabalhando intenso para voltar mais forte. Trabalhando forte na recuperação e estou me sentindo um pouco melhor. Espero voltar no jogo do dia 2 de abril. Vou ter um tempo de duas semanas, como o campeonato vai parar aqui devido aos jogos da seleção da Malásia. Espero me recuperar a tempo. Até lá vou continuar no mesmo pique e na mesma pegada. Quando voltar quero estar 110% - projetou.

Atual vice-campeão da Super Liga, o Kedah FA está na terceira colocação do campeonato com 10 pontos, apenas um atrás do líder Johor DT. O zagueiro projetou a temporada e disse que pretende buscar títulos.