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futebol

Zagueiro Philipe Sampaio comemora gol e marca histórica na França

O defensor brasileiro marcou seu primeiro gol pelo Guingamp e ainda bateu um recorde histórico do clube, após ajudar o time a somar 700 minutos sem sofrer gols....

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 18:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2021 às 18:36
Crédito: Divulgação/Guingamp
O empate em 1 a 1 entre Guingamp e Valenciennes, no último sábado, pela Ligue 2 francesa será inesquecível para o zagueiro Philipe Sampaio. O defensor marcou seu primeiro gol pelo Guingamp e ainda bateu um recorde histórico do clube, após ajudar o time a somar 700 minutos sem sofrer gols.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Um dos destaques e em sua segunda temporada no time francês, o brasileiro comemorou esses feitos.
- Feliz em marcar meu primeiro gol pelo Guingamp. Sem dúvidas foi um momento especial. Infelizmente não saímos com o resultado positivo, mas foi um ponto conquistado que pode nos ajudar dentro da competição - disse, antes de completar:
- É uma marca que temos que exaltar e comemorar. Isso é fruto de muito trabalho no dia a dia e um trabalho coletivo da equipe. Sabemos a importância de manter um sistema defensivo sólido, que sofra poucos gols. Então é manter esse ritmo, para estarmos sempre evoluindo e buscando nossos objetivos.
Agora o Guingamp entra em campo contra o Grenoble neste sábado, às 14h. E Philipe Sampaio quer sair com os três pontos do duelo.
- Cada jogo é muito importante dentro da competição e temos mais um agora. Estamos nos preparando bem para essa partida, sabemos que será mais um jogo difícil, mas vamos em busca do resultado positivo - encerrou.

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