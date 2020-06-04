Zagueiro Pepe lamenta as falhas que levaram o Porto ao fracasso

Crédito: JOSE COELHO / AFP

Pepe, brasileiro naturalizado português e um dos grandes ídolos do Porto, disse que a derrota da equipe para o Famalicão, por 2 a 1, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Português, foi muito injusta.

O zagueiro de 37 anos, ex-Real Madrid e jogador da seleção de Portugal desde 2007, fez dupla com Chancel Mbemba e lembrou que o time portista foi muito superior:

- É só pegar os números. Demos 16 arremates e o Famalicão apenas quatro. Nosso rival praticamente não atacou no primeiro tempo. Mas teve o mérito de aproveitar nossas falhas. Erramos no primeiro gol e quando tivemos forças para empatar, ficamos ansiosos para virar e eles conseguiram o segundo tento. E o futebol é assim. Quem não faz, leva.

O zagueiro disse que o time tem de colocar na cabeça que ainda restam nove rodadas e que é preciso assimilar a derrota:

- Não tivemos o reinicio que queríamos, mas vamos nos levantar e acreditar no nosso futebol, pois foi assim que chegamos na liderança. Então, calma, humildade e pés no chão, pois ainda há muitos jogos pela frente.

O Campeonato Português teve dois jogos nesta quarta-feira e estes duelos marcaram a reabertura da competição, interrompida em março por causa do isolamento social para impedir o avanço da epidemia da Covid 19. O Porto lidera com 60 pontos, contra 59 do Benfica, que nesta quinta-feira recebe o Tondela, às 15h15 (de Brasília) e assumira o primeiro lugar em caso de vitória.

Já o Famalicão, com a vitória, pulou para o quinto lugar, dois pontos atrás do Sporting, o primeiro time dentro da zona de classificação para a Liga Europa da próxima temporada.

- Temos de pensar jogo a jogo e nessas nove rodadas que restam lutar para chegar na zona das ligas europeias. Estamos com muito foco - disse Pedro Gonçalves, autor do gol da vitória da equipe de Famalicão.