Zagueiro Pedro Lucas fala sobre boa fase do sub-20 do São Paulo: 'Focados no objetivo'

Crédito: Divulgação/São Paulo FC

Líder isolado e invicto desse início de Campeonato Brasileiro Sub-20, o São Paulo é um dos destaques da competição de base na temporada e tentará manter a ponta da tabela contra o Bahia, no domingo, em Cotia. O Tricolor conta com o zagueiro Pedro Lucas no elenco, uma das promessas do futebol brasileiro que veio da base do Sport Recife e está no São Paulo desde agosto de 2020. O atleta comemorou a boa fase da equipe.

- Uma vitória muito importante. Jogo de seis pontos que a gente precisava ganhar para manter a invencibilidade na competição e conseguir ficar entre os primeiros. A boa fase da gente é a união do grupo. Grupo está muito unido, está muito focado nos objetivos que a gente têm. O professor Alex está passando as discussões e a gente está respondendo bem a todas elas, então acho que a boa fase da gente se dá a esse comportamento do grupo, está unido e atendendo bem o que é pedido pela comissão técnica - disse.

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ATUAÇÕES: Marquinhos vive noite mágica na Libertadores e vira herói na classificação do São Paulo contra o RacingPedro Lucas foi relacionado para alguns jogos na campanha do clube na competição. Zagueiro com boa técnica, Pedro conta que vêm trabalhando constantemente para ganhar a titularidade no setor defensivo do São Paulo.

- Tem que trabalhar cada vez mais forte, cada vez mais focado. A oportunidade vai chegar uma hora. O campeonato tem muitos jogos, então vai precisar de todo mundo, e quando chegar minha oportunidade, espero estar preparado e fazer uma boa apresentação, para cada vez mais buscar meu lugar no time - destacou o jogador.