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Zagueiro Pedro Lucas fala sobre boa fase do sub-20 do São Paulo: 'Focados no objetivo'

Invicto na competição, Tricolor vive grande momento no Sub-20. Defensor comemorou desempenho da equipe, e projetou seu futuro no elenco comandado por Alex 
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LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 14:00

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 14:00

Crédito: Divulgação/São Paulo FC
Líder isolado e invicto desse início de Campeonato Brasileiro Sub-20, o São Paulo é um dos destaques da competição de base na temporada e tentará manter a ponta da tabela contra o Bahia, no domingo, em Cotia. O Tricolor conta com o zagueiro Pedro Lucas no elenco, uma das promessas do futebol brasileiro que veio da base do Sport Recife e está no São Paulo desde agosto de 2020. O atleta comemorou a boa fase da equipe.
- Uma vitória muito importante. Jogo de seis pontos que a gente precisava ganhar para manter a invencibilidade na competição e conseguir ficar entre os primeiros. A boa fase da gente é a união do grupo. Grupo está muito unido, está muito focado nos objetivos que a gente têm. O professor Alex está passando as discussões e a gente está respondendo bem a todas elas, então acho que a boa fase da gente se dá a esse comportamento do grupo, está unido e atendendo bem o que é pedido pela comissão técnica - disse.
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ATUAÇÕES: Marquinhos vive noite mágica na Libertadores e vira herói na classificação do São Paulo contra o RacingPedro Lucas foi relacionado para alguns jogos na campanha do clube na competição. Zagueiro com boa técnica, Pedro conta que vêm trabalhando constantemente para ganhar a titularidade no setor defensivo do São Paulo.
- Tem que trabalhar cada vez mais forte, cada vez mais focado. A oportunidade vai chegar uma hora. O campeonato tem muitos jogos, então vai precisar de todo mundo, e quando chegar minha oportunidade, espero estar preparado e fazer uma boa apresentação, para cada vez mais buscar meu lugar no time - destacou o jogador.
O São Paulo busca o seu primeiro título do Campeonato Brasileiro Sub-20 na história. Na atual edição, o Tricolor já somou cinco vitórias e um empate, estando invicto até então. No próximo domingo, 25, o São Paulo recebe o Bahia, em Cotia, e busca mais um triunfo para se isolar cada vez mais no topo da competição.

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