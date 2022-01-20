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futebol

Zagueiro Nogueira projeta grande returno na Liga Mexicana

Brasileiro chegou ao Mazatlan em setembro do ano passado...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 16:13

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 16:13

Expoente do sistema defensivo do Gil Vicente nas duas últimas temporadas europeias, o zagueiro Nogueira chegou ao time mexicano Mazatlan no segundo semestre de 2021 com a meta de se destacar num futebol conhecido por ser extremamente competitivo. Cinco meses depois e com o torneio Clausura da Liga MX recém-iniciado, o defensor fala sobre o que espera de seu desempenho no restante da temporada.+ Tottenham marca duas vezes nos acréscimos e vence o Leicester em virada incrível na Premier League
- Com um bom ritmo de jogo, como o que eu tive em Portugal nesses últimos anos, não tenho dúvidas que vou evoluir ainda mais. Acabei jogando um pouco menos nesse início de temporada, mas já estou de volta à equipe. Sei o quanto esperam de mim aqui no clube e estou ansioso por poder mostrar a eles que estavam certos quando apostaram em mim - declarou.
Nesta sexta-feira o Mazatlan recebe o Toluca pela terceira rodada do torneio Clausura. Superar a décima sétima colocação obtida no Apertura e consequentemente se qualificar para as oitavas ou quartas de final da competição é, segundo Nogueira, o objetivo número um da equipe nesse princípio de returno.
+ Inglês: Cristiano Ronaldo passa em branco, Fred vai bem e Manchester United vence o Brentford fora de casa
- O equilíbrio é muito grande. No Apertura ficamos em décimo terceiro lugar, mas com o mesmo número de vitórias do quinto e com apenas quatro pontos a menos. É perfeitamente possível melhorarmos a nossa campanha e nos classificarmos para uma das próximas etapas do campeonato - concluiu.
Crédito: ZagueiroNogueira,doMazatlan(Foto:Divulgação

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