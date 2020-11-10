Zagueiro no Novorizontino destaca boa sequência na Série D após triunfo

Crédito: Divulgação/Novorizontino

Titular do Novorizontino nesta temporada e um dos principais destaques da equipe desde o Paulistão, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Goiás, Sport e Figueirense espera a evolução da equipe na sequência da atual temporada. Segundo o defensor, a meta é melhorar o rendimento em campo em 2020.

- Estamos nos dedicando ao máximo para que a equipe possa melhorar seu rendimento em campo nesta sequência da temporada. O grupo tem trabalhado muito para crescer de produção e para conquistar seus objetivos até o fim do ano - afirmou.

Segundo Aguiar, a meta do clube é chegar ao tão sonhado acesso em 2020. O Novorizontino lidera o seu grupo na Série D do Brasileirão.