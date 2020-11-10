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futebol

Zagueiro no Novorizontino destaca boa sequência na Série D após triunfo

Bruno Aguiar espera que o clube consiga o acesso para a Série C do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 21:04

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 21:04

Crédito: Divulgação/Novorizontino
Titular do Novorizontino nesta temporada e um dos principais destaques da equipe desde o Paulistão, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Goiás, Sport e Figueirense espera a evolução da equipe na sequência da atual temporada. Segundo o defensor, a meta é melhorar o rendimento em campo em 2020.
- Estamos nos dedicando ao máximo para que a equipe possa melhorar seu rendimento em campo nesta sequência da temporada. O grupo tem trabalhado muito para crescer de produção e para conquistar seus objetivos até o fim do ano - afirmou.
Segundo Aguiar, a meta do clube é chegar ao tão sonhado acesso em 2020. O Novorizontino lidera o seu grupo na Série D do Brasileirão.
- O acesso será consequência de um trabalho forte que estamos realizando desde o início do ano. É possível e temos que acreditar até o fim - concluiu.

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