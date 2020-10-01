Zagueiro Naldo é anunciado como reforço pelo Antalyaspor, da Turquia

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Após se despedir do Espanyol, clube no qual defendeu as cores por três temporadas no futebol da Espanha, o zagueiro brasileiro Naldo foi anunciado como novo reforço do Antalyaspor, da Turquia.

O defensor vai para sua nona temporada em solo Europeu. Já disputou as Ligas nacionais de Portugal, Espanha, Rússia e Itália. Agora, na Turquia, acredita que a experiência europeia pode ajudá-lo ainda mais na adaptação.

- Podemos dizer que tenho experiência na Europa. Espero poder usar disso para me adaptar o mais rápido possível. Além de ser um estilo de jogo diferente, é um país muito cultural, muito apegado às suas raízes e tradições. Espero aprender muito dentro e fora de campo - disse o camisa 4 dos Akrepler.

A equipe tem feito de tudo para se firmar nas competições nacionais e europeias. Não à toa, o principal nome do elenco é o alemão Lukas Podolski, vencedor da Copa do Mundo em 2014. A chegada do zagueiro Naldo é mais uma prova de que a equipe almeja voos maiores.