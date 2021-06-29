Zagueiro Miranda evolui e treina com o elenco do São Paulo

O São Paulo treinou na manhã desta terça-feira (29), no CT da Barra Funda em preparação para o clássico contra o Corinthians, às 21h30, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. E a atividade contou com uma novidade.

Se recuperando de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, o zagueiro Miranda treinou com o elenco do Tricolor, e pode ser pelo menos relacionado para o Majestoso. A tendência é que fique no banco de reservas.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Miranda se lesionou na derrota para o Atlético-MG, por 1 a 0, no dia 13 de junho. Na ocasião, ele sentiu dores ainda na primeira etapa após uma dividida e precisou sair de campo. Desde então, o camisa 23 foi desfalque em quatro partidas do Campeonato Brasileiro. Como mostrou o LANCE!, o São Paulo vem convivendo com diversos desfalques na defesa. Além de Miranda, Arboleda, que está na seleção equatoriana, também não vem jogando pelo Tricolor. Sendo assim, o time de Hernán Crespo vem precisando improvisar, colocando o lateral-esquerdo Reinaldo no setor.