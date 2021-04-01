Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zagueiro Miranda aparece no BID e pode jogar pelo São Paulo

Assim como Orejuela, ídolo do Tricolor também foi regularizado e está à disposição de Hernán Crespo para fazer sua reestreia no clube do Morumbi...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 16:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2021 às 16:06
Crédito: Reprodução/Twitter
Além do lateral-direito Orejuela, quem também apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF foi o zagueiro Miranda, recém-chegado ao Tricolor. Sendo assim, ele já está regularizado para fazer sua estreia nesta segunda passagem.
Carneiro foi mais um: relembre gringos que não deixaram saudade no São Paulo
Miranda chegou ao São Paulo após ser campeão chinês no Jiangsu Suning e passar ainda por Inter de Milão e Atlético de Madrid.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 No entanto, o defensor que usará a camisa 22 no São Paulo, não sabe quando poderá estrear na equipe. Isso porque o Campeonato Paulista segue parado devido às restrições pela pandemia de Covid-19. O Tricolor segue treinando no CT da Barra Funda, ainda sem data para voltar aos jogos. O jogador briga por uma vaga entre os inscritos da primeira fase do Campeonato Paulista. Os clubes têm até 9 de abril para inscreverem novos jogadores, sendo que o São Paulo pode colocar mais três atletas.
O zagueiro deve substituir Bruno Alves na posição mais centralizada do trio de defesa, ou até mesmo Arboleda, pela direita. Com Miranda, o time ganha maior poder defensivo, além de maior qualidade na saída de bola.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assalto e roubo de R$ 630 mil em joalheria de Aracruz é preso
Evento "Brasil Sob Ameaça" será realizado em Vitória
Encontro nacional de segurança em Vitória vai debater efeitos da violência na economia
Imagem de destaque
IA reduz custos e muda a lógica de crescimento nas empresas 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados