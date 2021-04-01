Zagueiro Miranda aparece no BID e pode jogar pelo São Paulo

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Além do lateral-direito Orejuela, quem também apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF foi o zagueiro Miranda, recém-chegado ao Tricolor. Sendo assim, ele já está regularizado para fazer sua estreia nesta segunda passagem.

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Miranda chegou ao São Paulo após ser campeão chinês no Jiangsu Suning e passar ainda por Inter de Milão e Atlético de Madrid.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 No entanto, o defensor que usará a camisa 22 no São Paulo, não sabe quando poderá estrear na equipe. Isso porque o Campeonato Paulista segue parado devido às restrições pela pandemia de Covid-19. O Tricolor segue treinando no CT da Barra Funda, ainda sem data para voltar aos jogos. O jogador briga por uma vaga entre os inscritos da primeira fase do Campeonato Paulista. Os clubes têm até 9 de abril para inscreverem novos jogadores, sendo que o São Paulo pode colocar mais três atletas.