Zagueiro Messias destaca a 'união' no elenco do Ceará

Um dos líderes do elenco do Ceará é o zagueiro Messias. Firme nas divididas, o atleta ganha a cada jogo que passa a confiança do torcedor e seus companheiros.
O fruto do bom momento resultou no gol marcado na última terça-feira, quando a equipe venceu o General Caballero por 2 a 0.
Após o gol marcado, Messias fez questão de exaltar a união do elenco Alvinegro.
‘A maior virtude da nossa equipe é a união e o trabalho. Nossa equipe é muito consciente do que quer, não só nos jogos, mas nos treinamentos, sabemos o que buscamos e trabalhamos exaustivamente para alcançar os objetivos. O esforço coletivo vem sendo mostrado em campo, junto com a técnica e tática, e todas as outras coisas’, afirmou.