Zagueiro Marllon comemora o bicampeonato estadual pelo Cuiabá

O Cuiabá conquistou o seu 11º título estadual em sua história e o zagueiro Marllon fez parte do bicampeonato do Dourado. O camisa 4 já estava na equipe no título de 2021 e assim como daquela vez, marcou na grande final, agora na goleada sobre o União Rondonópolis por 4 a 0.- O primeiro objetivo na temporada foi conquistado. O campeonato estadual tem uma importância para o clube e conseguimos cumprir essa primeira meta. Agora é hora de comemorar esse bicampeonato que tem um valor grande para gente. Quero continuar fazendo história com a camisa do Cuiabá.