Zagueiro Marllon comemora o bicampeonato estadual pelo Cuiabá

O Cuiabá conquistou o seu 11º título estadual em sua história e o zagueiro Marllon fez parte do bicampeonato do Dourado. O camisa 4 já estava na equipe no título de 2021 e assim como daquela vez, marcou na grande final, agora na goleada sobre o União Rondonópolis por 4 a 0.- O primeiro objetivo na temporada foi conquistado. O campeonato estadual tem uma importância para o clube e conseguimos cumprir essa primeira meta. Agora é hora de comemorar esse bicampeonato que tem um valor grande para gente. Quero continuar fazendo história com a camisa do Cuiabá.
Após o título, Marllon comentou sobre a expectativa de jogar a Copa Sul-americana pelo Cuiabá, porém o zagueiro reconheceu que a equipe precisa trabalhar forte em todas as competições e buscar sempre as vitórias.- O Cuiabá vai disputar pela segunda vez a Sul-Americana, mas neste ano jogará a primeira partida internacional da história do clube. Isso tem um peso para o torcedor e, com certeza, vamos trabalhar para retribuir essa expectativa. Claro, sem esquecer da importância do Campeonato Brasileiro, que no ano passado conseguimos a manutenção do time na Série A e a vaga na Sul-Americana. Vamos seguir com os mesmo objetivos - completou o zagueiro.