Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zagueiro Marcão chega aos 100 jogos com a camisa do Galatasaray

Defensor completou a marca neste sábado, no duelo diante do líder Besiktas...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 20:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2021 às 20:44
Crédito: Divulgação
Completar 100 jogos com a camisa de um grande clube é especial, ainda mais se essa marca for alcançada em uma vitória em cima de um dos rivais. Foi o que aconteceu com o zagueiro Marcão, do Galatasaray, que em sua centésima partida pelo clube foi fundamental na vitória sobre o Besiktas, por 3 a 1.TABELA> Veja classificação e simulador da Liga Europa-2021 clicando aqui
GALERIA> Estudo mostra os clubes com as maiores dívidas fiscais do futebol brasileiro
Além da marca expressiva, o resultado significa muito, já que a diferença do líder Besiktas para o segundo colocado Galatasaray diminuiu em três pontos. Restando duas rodadas para o término da Super Liga Turca, Marcão comentou sobre a marca e o resultado conquistado.
- É uma marca expressiva, e que significa muito para mim. É a comprovação que meu trabalho vem sendo bem feito com a camisa desse clube gigante. São 100 jogos, mas tenho a impressão que estou aqui há mais de 500 partidas. Tenho um carinho enorme pelo clube e pelas pessoas que estão ao meu redor, e claro, pelos torcedores apaixonados do Galatasaray - disse o defensor, antes de ressaltar a importância da vitória no clássico:
- Clássico é sempre diferente. O clima da cidade muda, a gente consegue sentir o cheiro de rivalidade de longe. Vitória importantíssima para nossa equipe, tiramos três pontos dos líderes e agora vamos com tudo trabalhar firme para encostar ainda mais. Objetivo é um só - concluiu.
Precisando vencer os dois confrontos e torcendo por uma sequência de derrotas do Besiktas, o Galatasaray volta a campo na próxima terça-feira, às 14h30, diante do Denizlispor, fora de casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados