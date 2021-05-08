Zagueiro Marcão chega aos 100 jogos com a camisa do Galatasaray

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Completar 100 jogos com a camisa de um grande clube é especial, ainda mais se essa marca for alcançada em uma vitória em cima de um dos rivais. Foi o que aconteceu com o zagueiro Marcão, do Galatasaray, que em sua centésima partida pelo clube foi fundamental na vitória sobre o Besiktas, por 3 a 1.TABELA> Veja classificação e simulador da Liga Europa-2021 clicando aqui

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Além da marca expressiva, o resultado significa muito, já que a diferença do líder Besiktas para o segundo colocado Galatasaray diminuiu em três pontos. Restando duas rodadas para o término da Super Liga Turca, Marcão comentou sobre a marca e o resultado conquistado.

- É uma marca expressiva, e que significa muito para mim. É a comprovação que meu trabalho vem sendo bem feito com a camisa desse clube gigante. São 100 jogos, mas tenho a impressão que estou aqui há mais de 500 partidas. Tenho um carinho enorme pelo clube e pelas pessoas que estão ao meu redor, e claro, pelos torcedores apaixonados do Galatasaray - disse o defensor, antes de ressaltar a importância da vitória no clássico:

- Clássico é sempre diferente. O clima da cidade muda, a gente consegue sentir o cheiro de rivalidade de longe. Vitória importantíssima para nossa equipe, tiramos três pontos dos líderes e agora vamos com tudo trabalhar firme para encostar ainda mais. Objetivo é um só - concluiu.