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Zagueiro Manoel e o volante Matheus Neris são liberados e voltam a treinar no Cruzeiro

A dupla se recuperou de problemas físicos e está à disposição de Felipe Conceição para o retorno do Mineiro, na próxima semana...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 19:39

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 19:39
Crédito: Manoel desfalcou o Cruzeiro por três partidas seguidas-(Bruno Haddad/Cruzeiro
A folga forçada do Campeonato Mineiro trouxe dois benefícios para o time na semana cheia de treinamentos antes da volta da competição, no dia 1º de abril: os retornos do zagueiro Manoel e do volante Matheus Neris. A dupla voltou a trabalhar com o elenco e estará liberada para Felipe Conceição escalá-los no duelo contra o Tombense, no Mineirão. Manoel teve um desconforto muscular e ficou de fora das partidas contra o São Raimundo-RR, pela Copa do Brasil, Athletic e América-MG, pelo Campeonato Mineiro. Já Matheus Neris se recuperou de lesão na coxa direita, sofrida na partida contra a Caldense, pela segunda rodada do Estadual, desfalcando a Raposa em algumas partidas. A novidade no dia de treinos foi a presença do lateral-esquerdo Kaiki, de 18 anos, que é do sub-20 e está sendo observado por Felipe Conceição. Situações de Marco Antônio, Léo e Henrique
Ainda em trabalho de recondicionamento físico, o meia Marco Antônio está perto de ser relacionado pelo técnico Felipe Conceição. O jogador não entra em campo desde o fim de agosto, contra o CRB, pela Copa do Brasil. Já o zagueiro Léo e o volante Henrique, ainda estão se recuperando de problemas físicos. O zagueiro está nos EUA, se curando de um edema no joelho. Henrique também se recupera de uma cirurgia no joelho direito. A dupla segue sem previsão de retorno.

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