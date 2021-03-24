Zagueiro Manoel e o volante Matheus Neris são liberados e voltam a treinar no Cruzeiro

A folga forçada do Campeonato Mineiro trouxe dois benefícios para o time na semana cheia de treinamentos antes da volta da competição, no dia 1º de abril: os retornos do zagueiro Manoel e do volante Matheus Neris. A dupla voltou a trabalhar com o elenco e estará liberada para Felipe Conceição escalá-los no duelo contra o Tombense, no Mineirão. Manoel teve um desconforto muscular e ficou de fora das partidas contra o São Raimundo-RR, pela Copa do Brasil, Athletic e América-MG, pelo Campeonato Mineiro. Já Matheus Neris se recuperou de lesão na coxa direita, sofrida na partida contra a Caldense, pela segunda rodada do Estadual, desfalcando a Raposa em algumas partidas. A novidade no dia de treinos foi a presença do lateral-esquerdo Kaiki, de 18 anos, que é do sub-20 e está sendo observado por Felipe Conceição. Situações de Marco Antônio, Léo e Henrique
Ainda em trabalho de recondicionamento físico, o meia Marco Antônio está perto de ser relacionado pelo técnico Felipe Conceição. O jogador não entra em campo desde o fim de agosto, contra o CRB, pela Copa do Brasil. Já o zagueiro Léo e o volante Henrique, ainda estão se recuperando de problemas físicos. O zagueiro está nos EUA, se curando de um edema no joelho. Henrique também se recupera de uma cirurgia no joelho direito. A dupla segue sem previsão de retorno.