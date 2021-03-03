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futebol

Zagueiro mais experiente do Ituano comemora gol no Paulistão

Leo Santos possui 128 jogos pelo Galo de Itu, podendo se tornar o nono atleta com mais partidas pelo estadual na história do time
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Publicado em 03 de Março de 2021 às 11:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 11:34
Crédito: Zagueiro chegou ao clube do interior paulista aos 16 anos (Divulgação
Na última segunda-feira (1), o Ituano fez sua estreia no Paulistão com uma vitória de 3 a 0 fora de casa sobre o Guarani. O primeiro gol da partida foi marcado pelo zagueiro Léo Santos, que é o jogador do elenco com mais tempo no Ituano.>Como está a classificação do Campeonato Paulista depois da 1ª RodadaO atleta chegou ao clube em 2011, quando tinha apenas 16 anos, e passou pelas categorias de base até estrear pelo profissional já no ano seguinte. Leo já soma 128 jogos pelo Ituano e, na partida de ontem, marcou seu 13° gol pelo clube.
Leo falou sobre a sensação de poder disputar mais uma Paulistão com o Galo:
- O sentimento é uma mistura de gratidão e alegria! 10 anos no mesmo clube é para poucos, e estou muito feliz de poder completar uma década aqui. É uma honra para qualquer jogador poder disputar um estadual de tão alto nível como é o Paulista com a camisa do Ituano, e eu espero poder retribuir em campo a confiança que a diretoria depositou em mim ao longo de todo esse tempo.
O recordista em atuações pelo Campeonato Paulista com o Ituano é o meio campo Roberto Ramos, que esteve em campo 124 vezes com a camisa do Galo na competição. Atualmente, o defensor tem 55 partidas, podendo assumir a nona colocação no ranking ao passar Anderson Salles, que tem 60 jogos.
A próxima partida do Ituano pelo Paulistão (onde Leo Santos pode aumentar suas marcas pessoais) será na próxima quinta-feira (4) contra o São Bento, em Itu. O confronto está marcado para às 15h (de Brasília).

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