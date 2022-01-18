Zagueiro Luizão, do São Paulo, sofre fratura na face e está fora da Copinha

O São Paulo terá desfalque na zaga até o final da Copa São Paulo de Futebol Junior. Luizão, zagueiro da equipe, sofreu uma fratura na face no jogo contra o Vasco, na última segunda-feira, e está fora da Copinha, segundo divulgou o Tricolor. O defensor foi titular nos seis jogos do São Paulo até aqui na Copinha, formando dupla com Beraldo, outro destaque do time.

- Zagueiro Luizão teve constatada uma fratura zigomático-orbitária (fratura na face) e está fora da Copinha. O atleta permanece sob os cuidados do departamento médico do São Paulo, e desejamos a ele uma rápida recuperação. Seguimos juntos, Luizão - escreveu o São Paulo nas redes sociais. O defensor tem contrato com o São Paulo até 2023 e chegou a ser inscrito no Campeonato Paulista na última temporada sob o comando de Hernán Crespo, mas não foi utilizado.