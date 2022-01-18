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futebol

Zagueiro Luizão, do São Paulo, sofre fratura na face e está fora da Copinha

Jogador teve a lesão em disputa de bola no primeiro tempo da vitória sobre o Vasco, por 4 a 2, pela Copinha. Luizão é um dos cotados para ganhar chances no elenco profissional...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 14:37

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 14:37

O São Paulo terá desfalque na zaga até o final da Copa São Paulo de Futebol Junior. Luizão, zagueiro da equipe, sofreu uma fratura na face no jogo contra o Vasco, na última segunda-feira, e está fora da Copinha, segundo divulgou o Tricolor. O defensor foi titular nos seis jogos do São Paulo até aqui na Copinha, formando dupla com Beraldo, outro destaque do time.
- Zagueiro Luizão teve constatada uma fratura zigomático-orbitária (fratura na face) e está fora da Copinha. O atleta permanece sob os cuidados do departamento médico do São Paulo, e desejamos a ele uma rápida recuperação. Seguimos juntos, Luizão - escreveu o São Paulo nas redes sociais. O defensor tem contrato com o São Paulo até 2023 e chegou a ser inscrito no Campeonato Paulista na última temporada sob o comando de Hernán Crespo, mas não foi utilizado.
Crédito: Luizão,doSãoPaulo,estáforadaCopinhaapóssofrerfraturanaface(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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