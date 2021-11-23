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futebol

Zagueiro Luiz Otávio prolonga acordo com o Ceará até o fim de 2023

Atleta que está no Alvinegro desde 2017 não poupou elogios em palavras ditas ao site do clube...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 15:29

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 15:29

Um dos nomes com maior longevidade no elenco do Ceará, o zagueiro Luiz Otávio assegurou a sua continuidade no clube pelos próximos dois anos segundo informação que foi confirmada pelo clube em nota oficial.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNão à toa, em palavras ditas ao site do Vozão, o sentimento passado pelo defensor de 33 anos de idade foi de absoluta integração a rotina do Ceará bem como também de agradecimento pela sensação de acolhimento desde a sua chegada, algo que ocorreu no ano de 2017.
- Eu já disse algumas vezes o quanto sou feliz aqui no Ceará, tanto eu quanto minha família nos sentimos muito bem acolhidos pelo clube e pela torcida. Por tudo isso, chegar a esse novo acordo foi muito tranquilo e era algo já desejado por mim e minha família. Agora é focar em novas conquistas e continuar representando ainda mais o nosso Vozão - disse Luiz Otávio.
Ao todo, Luiz participou de 228 compromissos pelo Alvinegro de Porangabussu (totalizando 96 triunfos, 73 resultados de igualdade e 59 reveses) onde marcou nove gols e conquistou, além do retorno a Série A do Brasileirão e uma inédita vaga para a Copa Sul-Americana, duas edições do Cearense bem como uma Copa do Nordeste.
Crédito: Foto:Divulgação/Ceará

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