Zagueiro Luiz Otávio exalta forma de jogo do Ceará no clássico

Crédito: Twitter/Ceará

Logo na beira de campo da Arena Castelão, o zagueiro Luiz Otávio, do Ceará, fez uma rápida avaliação de como a equipe se comportou no clássico diante do Fortaleza onde o time venceu por 1 a 0.

Para ele, os jogadores do Vozão conseguiram implementar exatamente a proposta que foi imaginada antes do compromisso de forma que o adversário não conseguiu atuar com a criatividade e eficiência de costume.

Além disso, o defensor do Alvinegro pontuou a importância de emendar aquela que significou a terceira vitória consecutiva no Brasileirão, a quarta na temporada se for considerado o compromisso diante do Vitória pela Copa do Brasil:

- Fomos eficientes no que propomos. Anulamos eles e quando tivemos a oportunidade buscamos concluir. Tivemos que ficar concentrados durante os 90 minutos. O grupo está de parabéns pela terceira vitória seguida, o que é muito difícil.