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futebol

Zagueiro Luiz Otávio exalta forma de jogo do Ceará no clássico

Equipe Alvinegra marcou no fim da primeira etapa se valendo de compactação defensiva e saídas rápidas para o ataque...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 22:40

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 22:40
Crédito: Twitter/Ceará
Logo na beira de campo da Arena Castelão, o zagueiro Luiz Otávio, do Ceará, fez uma rápida avaliação de como a equipe se comportou no clássico diante do Fortaleza onde o time venceu por 1 a 0.
Para ele, os jogadores do Vozão conseguiram implementar exatamente a proposta que foi imaginada antes do compromisso de forma que o adversário não conseguiu atuar com a criatividade e eficiência de costume.
Além disso, o defensor do Alvinegro pontuou a importância de emendar aquela que significou a terceira vitória consecutiva no Brasileirão, a quarta na temporada se for considerado o compromisso diante do Vitória pela Copa do Brasil:
- Fomos eficientes no que propomos. Anulamos eles e quando tivemos a oportunidade buscamos concluir. Tivemos que ficar concentrados durante os 90 minutos. O grupo está de parabéns pela terceira vitória seguida, o que é muito difícil.
Na próxima rodada da Série A, o time de Guto Ferreira atuará novamente na capital cearense, dessa vez recebendo o Santos, no sábado (5), às 21h.

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