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futebol

Zagueiro Luiz Otávio celebra 11 anos como jogador profissional

Defensor que é uma das referências no atual elenco do Ceará prima em sua carreira pela alta quantia de jogos disputados...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 17:10

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 17:10

Crédito: Defensor está no Vozão desde 2018 (Stephen Eliart/Ceará SC
Nesta quarta-feira (27), o zagueiro Luiz Otávio comemora uma marca individuall importante ao chegar a 11 anos atuando ininterruptamente no futebol profissional. O "xerifão" do Ceará começou sua carreira atuando no Madureira, em 2010, quando sua equipe jogou contra o América pela Série D. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Fico muito feliz em relembrar essa marca em minha carreira profissional. Agradeço a todos que de alguma forma, direta ou indiretamente, me ajudaram a chegar até aqui. Mas sou grato principalmente a Deus que tem me dado saúde para exercer a profissão que amo - afirmou Luiz Otávio.
Luiz Otávio também atuou por Macaé, Icasa, Linense, Sampaio Corrêa e Ceará, clube onde marcou 9 gols. No Vozão, ele é um dos atletas com mais partidas dentro dos elencos atuais do futebol brasileiro com 223 partidas realizadas pelo Ceará. De 20 atletas examinados, Luiz Otávio é o 14° jogador que mais atuou por seu clube.
Em sua trajetória profissional, o defensor de 33 anos de idade tem 418 partidas e 18 gols anotados. Dentre os títulos conquistados, destacam-se a Copa do Nordeste, o Campeonato Cearense (ambos pelo Alvinegro de Porangabuçu) além da Supercopa do Maranhão, pelo Sampaio.

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