Zagueiro Luiz Otávio celebra 11 anos como jogador profissional

Nesta quarta-feira (27), o zagueiro Luiz Otávio comemora uma marca individuall importante ao chegar a 11 anos atuando ininterruptamente no futebol profissional. O "xerifão" do Ceará começou sua carreira atuando no Madureira, em 2010, quando sua equipe jogou contra o América pela Série D. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Fico muito feliz em relembrar essa marca em minha carreira profissional. Agradeço a todos que de alguma forma, direta ou indiretamente, me ajudaram a chegar até aqui. Mas sou grato principalmente a Deus que tem me dado saúde para exercer a profissão que amo - afirmou Luiz Otávio.