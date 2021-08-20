Zagueiro Luiz Neto fecha com o Vizela e ganha elogios do primo Rodrigo Beckham

Crédito: Divulgação/Vizela

Primo de Rodrigo Beckham, ex-meia d0 Corinthians e Everton, Luiz Neto acertou com o Vizela, de Portugal. O zagueiro de 18 anos, que atuará no Sub-19 da equipe, assinou vínculo de uma temporada com o clube português.

- Fico muito feliz de chegar ao Vizela. Um clube de primeira liga portuguesa, com uma instalação extraordinária. Será um grande desafio, e eu, com 18 anos de idade, irei aprender muito com meus companheiros de equipe. Chego para somar e acrescentar muito ao clube - disse o zagueiro.Em 2019, com apenas 16 anos e por indicação de seu técnico, Luiz Neto viajou a Portugal para defender o Nogueirense. No clube português, atuou durante dois anos entre as categorias Sub-17 e Sub-19. Além disso, conseguiu a dupla cidadania e se tornou um cidadão luso-brasileiro.

Primo de Luiz Neto, Rodrigo Beckham construiu carreira no futebol brasileiro, com passagens marcantes por Guarani, Botafogo (RJ), Atlético (MG) e Corinthians. Além disso, teve a oportunidade de defender o Everton, da Inglaterra. Porém, uma lesão no joelho interrompeu sua trajetória na Europa.