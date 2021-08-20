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futebol

Zagueiro Luiz Neto fecha com o Vizela e ganha elogios do primo Rodrigo Beckham

Atleta servirá primeiro a equipe sub-19 do clube português...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 16:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 16:44
Crédito: Divulgação/Vizela
Primo de Rodrigo Beckham, ex-meia d0 Corinthians e Everton, Luiz Neto acertou com o Vizela, de Portugal. O zagueiro de 18 anos, que atuará no Sub-19 da equipe, assinou vínculo de uma temporada com o clube português.
- Fico muito feliz de chegar ao Vizela. Um clube de primeira liga portuguesa, com uma instalação extraordinária. Será um grande desafio, e eu, com 18 anos de idade, irei aprender muito com meus companheiros de equipe. Chego para somar e acrescentar muito ao clube - disse o zagueiro.Em 2019, com apenas 16 anos e por indicação de seu técnico, Luiz Neto viajou a Portugal para defender o Nogueirense. No clube português, atuou durante dois anos entre as categorias Sub-17 e Sub-19. Além disso, conseguiu a dupla cidadania e se tornou um cidadão luso-brasileiro.
Primo de Luiz Neto, Rodrigo Beckham construiu carreira no futebol brasileiro, com passagens marcantes por Guarani, Botafogo (RJ), Atlético (MG) e Corinthians. Além disso, teve a oportunidade de defender o Everton, da Inglaterra. Porém, uma lesão no joelho interrompeu sua trajetória na Europa.
- Parabenizo o Luiz por essa nova conquista na vida dele. Espero que ele foque e consiga transformar essa oportunidade numa grande vitória neste desenvolvimento no Vizela. Acredito nele e irei acompanhá-lo no campeonato.Natural de Santos (SP), Luiz Neto iniciou carreira no futsal. Aos 15 anos, transferiu-se ao Taubaté e defendeu o Sub-15 da equipe no futebol de campo. Inicialmente, o atleta atuava como atacante. Ao longo da carreira, o jogador foi sendo recuado até se tornar um zagueiro de ofício.

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