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Zagueiro Lucas Dias retorna ao Ituano após fratura no braço

Defensor era titular da equipe durante a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C quando sofreu uma fratura no rádio durante partida contra o Ypiranga...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2021 às 18:47

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 18:47

Crédito: Divulgação/Ituano
Após quase 30 dias parado por conta de uma fratura sofrida no rádio do braço esquerdo, o zagueiro Lucas Dias estará à disposição da comissão técnica do Ituano para o confronto deste sábado, diante do Paysandu, às 17h, pela segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro.Com a vaga de titular da equipe garantida pouco tempo após acertar sua chegada ao Galo de Itu, o defensor que estava no CSA caiu de mau jeito após dividir uma bola com o atacante do Ypiranga em duelo disputado em 19 de setembro. Após o queda, o defensor foi levado imediatamente para o hospital e recebeu o diagnóstico de fratura no rádio e luxação no cotovelo.
- O início da recuperação foi difícil por causa da fratura, teve que fazer imobilização, que retarda um pouco a recuperação. Achei que seria mais simples, mas por esse período inicial o planejamento mudou. Mas depois que foi retirada a tala, busquei acelerar o máximo p retorno, fazer de tudo que estivesse ao meu alcance pra acelerar a volta e enfim este momento chegou - comentou o atleta do clube de Itu.
Pelo período de inatividade, Lucas Dias deve iniciar o confronto com o Papão como opção no banco de reservas do treinador Mazola Júnior. O Ituano é o segundo colocado do Grupo A, com uma vitória e uma derrota até o momento na segunda fase da Série C.

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