Zagueiro Lucas Dias retorna ao Ituano após fratura no braço

Crédito: Divulgação/Ituano

Após quase 30 dias parado por conta de uma fratura sofrida no rádio do braço esquerdo, o zagueiro Lucas Dias estará à disposição da comissão técnica do Ituano para o confronto deste sábado, diante do Paysandu, às 17h, pela segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro.Com a vaga de titular da equipe garantida pouco tempo após acertar sua chegada ao Galo de Itu, o defensor que estava no CSA caiu de mau jeito após dividir uma bola com o atacante do Ypiranga em duelo disputado em 19 de setembro. Após o queda, o defensor foi levado imediatamente para o hospital e recebeu o diagnóstico de fratura no rádio e luxação no cotovelo.

- O início da recuperação foi difícil por causa da fratura, teve que fazer imobilização, que retarda um pouco a recuperação. Achei que seria mais simples, mas por esse período inicial o planejamento mudou. Mas depois que foi retirada a tala, busquei acelerar o máximo p retorno, fazer de tudo que estivesse ao meu alcance pra acelerar a volta e enfim este momento chegou - comentou o atleta do clube de Itu.