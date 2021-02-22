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futebol

Zagueiro Luan crê em chegada do Pölten ao G6 da Liga Austríaca

Restando quatro rodadas para o fim da primeira fase, clube do brasileiro está a quatro pontos do sexto colocado da competição...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 20:43

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 20:43

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Com a vitória por 1 a 0 sobre o Tirol no último sábado pela 18ª rodada da Bundesliga Austríaca, o SKN Pölten do zagueiro Luan voltou a se aproximar do G6 da competição. Na oitava posição com 20 pontos, a equipe está apenas quatro atrás do rival, restando mais quatro rodadas para o fim da primeira fase da liga. Luan falou sobre as possibilidades de seu time.
- Essa vitória foi fundamental para as nossas pretensões. Como era um confronto direto justamente contra o sexto lugar, derrotá-los era quase obrigatório. Temos ainda 12 pontos em disputa e esperamos ter o melhor desempenho possível para atingirmos o nosso objetivo - afirmou.
E as duas próximas rodadas prometem ser bastante duras para a equipe de Luan. Áustria Vienna e Salzburg, respectivamente sétimo e primeiro colocados, enfrentarão o Pölten dias 28 de fevereiro e sete de março. Para o sul-mato-grossense Luan, há aspectos positivos em ter mais um confronto direto pela frente e também em medir forças com o líder da competição.
- Vejo pelo lado bom. Se vencermos o Austria Vienna, nós os ultrapassaremos. Já em caso de um resultado favorável sobre o Salzburg, ganharíamos muita moral para os dois últimos jogos - encerrou.

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