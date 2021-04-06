Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zagueiro Luan comenta boa fase do Marcílio Dias no Catarinense

Defensor entende que equipe precisa se manter concentrada para se garantir o quanto antes na próxima fase...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 10:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 10:51
Crédito: Jogador de 21 anos tem status de titular no Marinheiro (Divulgação/Marcílio Dias
Com oito jogos na temporada, o Marcílio Dias é o quarto colocado do Campeonato Catarinense. Diante da boa campanha, o time do litoral está à frente dos clubes da capital e sonha com a classificação para a segunda fase da competição onde um dos responsáveis pela boa fase é o jovem zagueiro Luan.>Quem avançaria hoje para o mata-mata do Catarinense?- Estamos fazendo uma temporada muito boa até o momento. Sabemos o quanto é difícil o Campeonato Catarinense, está parelho e muito equilibrado. Estamos trabalhando forte todos os dias, buscando evoluir nos treinos e consequentemente nas partidas - avaliou o defensor.
Sobre a sequência de duas vitórias consecutivas, o atleta reconheceu que o aspecto da confiança tem sido influenciado positivamente:
- Estamos em evolução no Campeonato Catarinense, conseguimos vencer dois jogos consecutivos e isso nos dá uma confiança a mais para alcançarmos os nossos objetivos na competição.
Com apenas 21 anos, o zagueiro chegou ao clube ainda em 2020 para a disputa do estadual e do Campeonato Brasileiro da Série D. Na atual temporada, o zagueiro foi titular em sete partidas da equipe no campeonato, inclusive com presença na seleção da 4ª rodada do estadual.
- Estou muito feliz. Acredito que seja fruto de muito trabalho e dedicação todos os dias, mas sei que posso melhorar. Estou trabalhando para isso junto com meus companheiros diariamente. Graças a Deus, estou tendo uma sequência muito boa e significativa de jogos e isso ajuda muito - disse Luan.
- Sabemos também que temos mais três rodadas muito importantes para a sequência do campeonato, mas temos que pensar jogo a jogo. Estamos preparados e confiantes para fazer um número significativo de pontos nesses jogos e consequentemente alcançar o nosso primeiro objetivo na competição que é a classificação - encerrou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados