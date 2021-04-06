Zagueiro Luan comenta boa fase do Marcílio Dias no Catarinense

Crédito: Jogador de 21 anos tem status de titular no Marinheiro (Divulgação/Marcílio Dias

Com oito jogos na temporada, o Marcílio Dias é o quarto colocado do Campeonato Catarinense. Diante da boa campanha, o time do litoral está à frente dos clubes da capital e sonha com a classificação para a segunda fase da competição onde um dos responsáveis pela boa fase é o jovem zagueiro Luan.>Quem avançaria hoje para o mata-mata do Catarinense?- Estamos fazendo uma temporada muito boa até o momento. Sabemos o quanto é difícil o Campeonato Catarinense, está parelho e muito equilibrado. Estamos trabalhando forte todos os dias, buscando evoluir nos treinos e consequentemente nas partidas - avaliou o defensor.

Sobre a sequência de duas vitórias consecutivas, o atleta reconheceu que o aspecto da confiança tem sido influenciado positivamente:

- Estamos em evolução no Campeonato Catarinense, conseguimos vencer dois jogos consecutivos e isso nos dá uma confiança a mais para alcançarmos os nossos objetivos na competição.

Com apenas 21 anos, o zagueiro chegou ao clube ainda em 2020 para a disputa do estadual e do Campeonato Brasileiro da Série D. Na atual temporada, o zagueiro foi titular em sete partidas da equipe no campeonato, inclusive com presença na seleção da 4ª rodada do estadual.

- Estou muito feliz. Acredito que seja fruto de muito trabalho e dedicação todos os dias, mas sei que posso melhorar. Estou trabalhando para isso junto com meus companheiros diariamente. Graças a Deus, estou tendo uma sequência muito boa e significativa de jogos e isso ajuda muito - disse Luan.