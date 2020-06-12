Zagueiro Léo, do Cruzeiro, se recupera da Covid-19 e volta a treinar

Crédito: Léo é um dos três jogadores da Raposa que tiveram confirmado o diagnóstico de Covid-19. Jean e Vinícius Popó são os outros-(Bruno Haddad/Cruzeiro

Depois de alguns dias afastado das atividades em razão do diagnóstico de COVID-19, o zagueiro Léo está de volta aos treinamentos na Toca da Raposa II. Nesta sexta-feira, 12 de junho,o capitão cruzeirense retomou seus compromissos após ter resultados negativos para o coronavírus em dois exames realizados ao longo desta semana.

Com o teste positivo para a doença, Léo, que estava assintomático, logo foi afastado dos treinos e passou a cumprir as orientações de isolamento social em sua casa. Três dias depois, o defensor fez um novo exame, que se mostrou negativo para o vírus, assim como o realizado na última quarta-feira no CT cruzeirense.

Antes dos treinamentos desta sexta-feira, os atletas e integrantes da comissão técnica foram submetidos novamente ao Swab. Vale destacar que não houve nenhum resultado positivo nos testes aplicados em todo o plantel na última quarta-feira.

-Me senti 100% hoje em meu retorno. Pude fazer em casa todos os exercícios que vinha mantendo aqui e consegui continuar com meu padrão físico. Agora vamos progredir mais com os trabalhos feitos em campo, ao lado do preparador físico e do treinador, para que a gente possa retomar as nossas atividades- comentou Léo, que contou do apoio recebido após saber que estava contaminado pelo coronavírus.

-Depois do teste positivo, recebi muitas mensagens positivas, com o apoio dos torcedores e dos amigos, sempre me incentivando a superar todas as dificuldades. Agradeço a força para que a gente continue fazendo o nosso trabalho sempre de forma feliz e alegre para que possamos superar tudo isso que estamos vivendo- completou o dono da camisa 3.E MAIS:Dia dos namorados no estádio: Mineirão oferece jantar para casal de torcedores do Galo e da RaposaRogério Ceni revela atrito com ex-dirigente do Cruzeiro e que não caíria para a Série B se ficasse no clubeLANCE! Espresso: Rogério Ceni no Cruzeiro já virou lenda do futebolCruzeiro cria comissão para monitorar contratos da baseEm live, presidente do Cruzeiro diz que fará o 'possível e o impossível' para trazer Lucas RomeroO dr. Sérgio Campolina, médico do clube, detalhou como foram os últimos dias de acompanhamento do zagueiro e destacou o retorno em segurança do jogador às atividades. O profissional chamou a atenção também para o comprometimento dos atletas para a prevenção ao coronavírus.

-Como todos sabem, o Cruzeiro tem levado muito a sério o retorno das práticas esportivas, levando em consideração principalmente o controle do ponto de vista clínico e laboratorial. Dentro do roteiro que foi estabelecido, o atleta Léo apresentou resultado positivo para o COVID-19 na coleta feita dias atrás. Apesar de não apresentar nenhuma queixa, ele foi separado do grupo e entrou em isolamento juntamente com a sua esposa. Desde então, estabelecemos um novo protocolo, em que realizamos dois novos testes no Léo e em sua esposa, cujos resultados foram negativos- ressaltou o médico, que em seguida falou do protocolo adotado pelo clube.

-Vale destacar que o protocolo que implantamos está sendo seguindo à risca por nosso grupo. Temos praticamente 100% dos boletins diários respondidos dentro do horário estabelecido, que é exatamente antes da chegada dos atletas e funcionários na Toca da Raposa II. Assim como o Léo, os demais jogadores que estão em afastamento continuaram respondendo o questionário, e é por isso que podemos afirmar que durante todo o processo eles se mantiveram assintomáticos- complementou.

Em relação ao atacante Vinícius Popó e ao volante Jean, que também foram diagnosticados com o novo coronavírus, Sérgio Campolina explicou o processo de retorno e pregou cautela para a volta de ambos.