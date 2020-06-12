Zagueiro Léo, do Cruzeiro, se recupera da Covid-19 e volta a treinar

Depois de alguns dias afastado das atividades em razão do diagnóstico de COVID-19, o zagueiro Léo está de volta aos treinamentos na Toca da Raposa II. Nesta sexta-feira, 12 de junho,o capitão cruzeirense retomou seus compromissos após ter resultados negativos para o coronavírus em dois exames realizados ao longo desta semana.
Com o teste positivo para a doença, Léo, que estava assintomático, logo foi afastado dos treinos e passou a cumprir as orientações de isolamento social em sua casa. Três dias depois, o defensor fez um novo exame, que se mostrou negativo para o vírus, assim como o realizado na última quarta-feira no CT cruzeirense.
Antes dos treinamentos desta sexta-feira, os atletas e integrantes da comissão técnica foram submetidos novamente ao Swab. Vale destacar que não houve nenhum resultado positivo nos testes aplicados em todo o plantel na última quarta-feira.
-Me senti 100% hoje em meu retorno. Pude fazer em casa todos os exercícios que vinha mantendo aqui e consegui continuar com meu padrão físico. Agora vamos progredir mais com os trabalhos feitos em campo, ao lado do preparador físico e do treinador, para que a gente possa retomar as nossas atividades- comentou Léo, que contou do apoio recebido após saber que estava contaminado pelo coronavírus.
-Depois do teste positivo, recebi muitas mensagens positivas, com o apoio dos torcedores e dos amigos, sempre me incentivando a superar todas as dificuldades. Agradeço a força para que a gente continue fazendo o nosso trabalho sempre de forma feliz e alegre para que possamos superar tudo isso que estamos vivendo- completou o dono da camisa 3.E MAIS:Dia dos namorados no estádio: Mineirão oferece jantar para casal de torcedores do Galo e da RaposaRogério Ceni revela atrito com ex-dirigente do Cruzeiro e que não caíria para a Série B se ficasse no clubeLANCE! Espresso: Rogério Ceni no Cruzeiro já virou lenda do futebolCruzeiro cria comissão para monitorar contratos da baseEm live, presidente do Cruzeiro diz que fará o 'possível e o impossível' para trazer Lucas RomeroO dr. Sérgio Campolina, médico do clube, detalhou como foram os últimos dias de acompanhamento do zagueiro e destacou o retorno em segurança do jogador às atividades. O profissional chamou a atenção também para o comprometimento dos atletas para a prevenção ao coronavírus.
-Como todos sabem, o Cruzeiro tem levado muito a sério o retorno das práticas esportivas, levando em consideração principalmente o controle do ponto de vista clínico e laboratorial. Dentro do roteiro que foi estabelecido, o atleta Léo apresentou resultado positivo para o COVID-19 na coleta feita dias atrás. Apesar de não apresentar nenhuma queixa, ele foi separado do grupo e entrou em isolamento juntamente com a sua esposa. Desde então, estabelecemos um novo protocolo, em que realizamos dois novos testes no Léo e em sua esposa, cujos resultados foram negativos- ressaltou o médico, que em seguida falou do protocolo adotado pelo clube.
-Vale destacar que o protocolo que implantamos está sendo seguindo à risca por nosso grupo. Temos praticamente 100% dos boletins diários respondidos dentro do horário estabelecido, que é exatamente antes da chegada dos atletas e funcionários na Toca da Raposa II. Assim como o Léo, os demais jogadores que estão em afastamento continuaram respondendo o questionário, e é por isso que podemos afirmar que durante todo o processo eles se mantiveram assintomáticos- complementou.
Em relação ao atacante Vinícius Popó e ao volante Jean, que também foram diagnosticados com o novo coronavírus, Sérgio Campolina explicou o processo de retorno e pregou cautela para a volta de ambos.
-O protocolo é individualizado e os outros atletas que testaram positivamente também estão tendo acompanhamento. Não há um prazo estabelecido para eles retornarem, pois ainda estão dentro dos passos que precisam ser preenchidos. Vale salientar que tanto o Vinícius Popó quanto o Jean estão completamente assintomáticos e em nenhum momento foi necessário estender o atendimento para nível hospitalar e nem o uso de medicamentos- finalizou.E MAIS:Cruzeiro cria versão feminina do mascote Raposão e homenageia Salomé, torcedora símbolo do clubeCruzeiro realiza novos testes para a detecção da Covid-19Gestão Wagner Pires de Sá cedeu direitos de jogador menor de idade por duas vezes em 2019Ex-dirigente se revolta com Éderson e 'cobra' mesma postura no Timão que teve na sua saída do CruzeiroDrubscky confirma interesse do Cruzeiro em Romero, mas diz que o negócio é difícil por falta de dinheiro E MAIS: