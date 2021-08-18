Zagueiro Leandro Amaro avalia preparação do São Bernardo e projeta Copa Paulista

Crédito: Gabriel Goto/São Bernardo FC

O São Bernardo se prepara para a disputa da Copa Paulista desde julho. Faltando pouco menos de um mês para o início da competição, o zagueiro Leandro Amaro falou sobre como está sendo o período de treinamentos e a chegada de novos companheiros.

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- Esse período de quase dois meses de trabalho que temos até o início da Copa Paulista está sendo muito importante. Estão chegando novos atletas e é um período bom para todos se ambientarem e se adaptarem ao trabalho do professor Catalá. - analisou.

O atleta ressaltou a importância da preparação para se recuperar de uma lesão e aprimorar a forma física para o início da competição.

- Para mim particularmente, esse período também está sendo muito proveitoso. Na disputa da Série A2 eu tive alguns problemas de lesão, que inclusive me deixaram fora do segundo jogo da final, mas agora tive o tempo necessário para fazer todo o tratamento com o departamento médico e até o começo da Copa Paulista já estarei totalmente recuperado. - destacou o zagueiro.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃOApós a Série A2 do Paulistão, o Tigre apresentou reforços. Chegaram o goleiro Oliveira, os volantes Cesinha e Romisson, os atacantes Junior Palmares, Erik Bessa e Eder Paulista, além dos zagueiros Helder e Feliphe Gabriel.

Para Amaro, são peças importantes que chegam para deixar o elenco ainda mais forte para a Copa Paulista.

- Chegaram novos companheiros que qualificaram muito mais a nossa equipe juntamente com o nosso grupo que já era muito bom. Todos eles já estão entendendo a forma como o professor Catalá gosta de trabalhar. Nós que já estávamos aqui no clube também já passamos como é o trabalho e o nosso objetivo. O trabalho está muito bom tanto na parte física quanto na parte tática. - afirmou.

Em 2020, o Tigre chegou até as semifinais da Copa Paulista diante da Portuguesa, no confronto que ficou marcado pelo falecimento do técnico Marcelo Veiga na véspera da segunda partida, onde o São Bernardo acabou deixando a competição.

Para Leandro Amaro, esse ano o pensamento é voltar a fazer uma boa campanha, mas com o final sendo diferente.

- No ano passado acabamos batendo na trave depois de tudo o que houve. O nosso pensamento é trabalhar para buscar novamente chegar lá na frente e brigar pelo título. Conseguimos vencer na Série A2 e sabemos que agora é um outro campeonato e vamos trabalhar muito mais para buscar esse objetivo”, finalizou o defensor.