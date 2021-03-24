Zagueiro Klaus é diagnosticado com Covid-19

O Ceará tem uma baixa para os próximos jogos da Copa do Nordeste. Trata-se do zagueiro Klaus, que testou positivo para a Covid-19.
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De acordo com a assessoria de imprensa do Vozão, apesar do susto com a notícia, o atleta está assintomático e tem contato diário com o departamento médico.
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Além de Klaus, o Ceará teve mais três casos de coronavírus no elenco recentemente: o goleiro Richard, o lateral Kelvyn e o volante Pedro Naressi.