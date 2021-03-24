Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zagueiro Klaus é diagnosticado com Covid-19

De acordo com o Vozão, o atleta está isolado, assintomático e acompanhado de perto pelos médicos do clube...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 14:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 14:59
Crédito: Stephen Eliart/Ceará
O Ceará tem uma baixa para os próximos jogos da Copa do Nordeste. Trata-se do zagueiro Klaus, que testou positivo para a Covid-19.
+ Veja os craques que podem gerar grandes negócios na janela na Europa
De acordo com a assessoria de imprensa do Vozão, apesar do susto com a notícia, o atleta está assintomático e tem contato diário com o departamento médico.
+ Conmebol define valores que vai pagar fase a fase na Libertadores 2021. Veja as quantias até o título!
Além de Klaus, o Ceará teve mais três casos de coronavírus no elenco recentemente: o goleiro Richard, o lateral Kelvyn e o volante Pedro Naressi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados