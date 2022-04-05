Zagueiro Kadu destaca amadurecimento no Hercílio Luz

O zagueiro Kadu Ribeiro chegou ao Hercílio Luz em setembro de 2021 para reforçar o time visando a disputa da Copa Santa Catarina. O desempenho atendeu às expectativas do clube e o técnico Raul Cabral quis continuar com o atleta para o Campeonato Catarinense de 2022.

O defensor foi um dos principais pilares da campanha do Hercílio Luz no estadual. Dentre os jogadores de linha, foi o que teve mais minutos, sendo 1084 no total, e também, Kadu foi responsável por manter o saldo de gols do Leão do Sul em oito oportunidades, o que tornou a equipe catarinense como a menos vazada do campeonato.

- Nosso sistema defensivo estava muito bem encaixado e entrosado. Durante a pré-temporada, o professor nos ajudou muito a melhorar alguns pontos que estávamos falhando, e isso me fez amadurecer bastante. Posso dizer que, tanto como pessoa, quanto como jogador, termino o Catarinense muito melhor do que comecei - destacou o zagueiro.

O Hercílio Luz conseguiu cumprir as metas que tinha traçado para o Campeonato Catarinense, onde o foco era na permanência na divisão de elite e na conquista da vaga para a Série D de 2023, e ambos fora concretizados com sucesso. Fundamental para que o Leão do Sul cumprisse os objetivos, Kadu destaca a temporada até aqui.

- É muito gratificante poder ajudar o clube que me acolheu muito bem desde que cheguei aqui. Estou mais confiante dentro de campo, com uma noção defensiva melhor e também com a sensação de dever cumprido. Vou seguir trabalhando duro, e amadurecendo meu futebol, para que as oportunidades sigam surgindo - concluiu.