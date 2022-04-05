Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zagueiro Kadu destaca amadurecimento no Hercílio Luz

Jogador foi titular em 12, dos 13 jogos da equipe catarinense na temporada e manteve o saldo de gols em oito oportunidades
...

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 16:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 16:13
O zagueiro Kadu Ribeiro chegou ao Hercílio Luz em setembro de 2021 para reforçar o time visando a disputa da Copa Santa Catarina. O desempenho atendeu às expectativas do clube e o técnico Raul Cabral quis continuar com o atleta para o Campeonato Catarinense de 2022.
O defensor foi um dos principais pilares da campanha do Hercílio Luz no estadual. Dentre os jogadores de linha, foi o que teve mais minutos, sendo 1084 no total, e também, Kadu foi responsável por manter o saldo de gols do Leão do Sul em oito oportunidades, o que tornou a equipe catarinense como a menos vazada do campeonato.
- Nosso sistema defensivo estava muito bem encaixado e entrosado. Durante a pré-temporada, o professor nos ajudou muito a melhorar alguns pontos que estávamos falhando, e isso me fez amadurecer bastante. Posso dizer que, tanto como pessoa, quanto como jogador, termino o Catarinense muito melhor do que comecei - destacou o zagueiro.
O Hercílio Luz conseguiu cumprir as metas que tinha traçado para o Campeonato Catarinense, onde o foco era na permanência na divisão de elite e na conquista da vaga para a Série D de 2023, e ambos fora concretizados com sucesso. Fundamental para que o Leão do Sul cumprisse os objetivos, Kadu destaca a temporada até aqui.
- É muito gratificante poder ajudar o clube que me acolheu muito bem desde que cheguei aqui. Estou mais confiante dentro de campo, com uma noção defensiva melhor e também com a sensação de dever cumprido. Vou seguir trabalhando duro, e amadurecendo meu futebol, para que as oportunidades sigam surgindo - concluiu.
Crédito: ZagueiroKadudestacaamadurecimentonoHercílioLuz(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados