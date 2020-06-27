Zagueiro Junior Alonso será o sexto reforço do Galo na 'Era Sampaoli'

A vinda de Alonso para o Galo será confirmada na próxima semana, quando seu vínculo com os argentinos terá se encerrado de vez, podendo ser oficializado pelo time mineiro. E MAIS:Henrique, do Cruzeiro, sofre acidente de carro em Brumadinho e é levado para hospital em BHDemissões no Galo geram as primeiras ações trabalhistasRádio argentina diz que Galo está de olho em Sebastián Villa, do BocaAtlético-MG rescinde contrato com o atacante ClaytonMarrony diz que jogar no Galo será o maior desafio de sua carreiraO paraguaio será o segundo reforço para a zaga pedido por Sampaoli. Bueno, brasileiro que jogava no Japão, já foi confirmado e será apresentado nos próximos dias. Junior Alonso vai custar ao Galo 3 milhões de euros(17 milhões de reais). O zagueiro vai se juntar aos outros cinco reforços da equipe, já confirmados: os volantes Léo Sena e Alan Franco, o zagueiro Bueno e os atacantes Marrony e Keno.