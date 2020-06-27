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futebol

Zagueiro Junior Alonso será o sexto reforço do Galo na 'Era Sampaoli'

O defensor paraguaio, de 27 anos, está perto de ser anunciado pelo clube mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2020 às 09:05

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 09:05

Crédito: Junior Alonso vai ser a sexta contratação do Atlético a pedido do seu treinador-(Divulgação/Boca Juniors
Só falta anunciar! O zagueiro Junior Alonso está a caminho do Atlético-MG. O clube mineiro se acertou com o Lille-FRA, para contar com o jogador, de 27 anos, que defendeu o Boca Juniors na temporada 2019/2020.
A vinda de Alonso para o Galo será confirmada na próxima semana, quando seu vínculo com os argentinos terá se encerrado de vez, podendo ser oficializado pelo time mineiro. E MAIS:Henrique, do Cruzeiro, sofre acidente de carro em Brumadinho e é levado para hospital em BHDemissões no Galo geram as primeiras ações trabalhistasRádio argentina diz que Galo está de olho em Sebastián Villa, do BocaAtlético-MG rescinde contrato com o atacante ClaytonMarrony diz que jogar no Galo será o maior desafio de sua carreiraO paraguaio será o segundo reforço para a zaga pedido por Sampaoli. Bueno, brasileiro que jogava no Japão, já foi confirmado e será apresentado nos próximos dias. Junior Alonso vai custar ao Galo 3 milhões de euros(17 milhões de reais). O zagueiro vai se juntar aos outros cinco reforços da equipe, já confirmados: os volantes Léo Sena e Alan Franco, o zagueiro Bueno e os atacantes Marrony e Keno.
Junior Alonso começou no mundo da bola no Cerro Porteño, do Paraguai, sendo negociado para o Lille, porém sem se firmar. gerando empréstimos para . Celta de Vigo, da Espanha, e mais recentemente ao Boca, em 2019.E MAIS:Busca por um 9! Galo mira seus olhos para Lucas Pratto, mas o preferido de Sampaoli é Nahuel BustosCom Tardelli, Keno e Marrony, Atlético Mineiro volta a brigar pelo Brasileirão, crava CeretoCBMA determina prazo final para decidir se Fred pagará ou não a multa milionária ao Atlético-MGGalo ainda não fechou um acordo para a rescisão de Ricardo OliveiraComo Marrony e Keno podem ser fundamentais para a ideia de jogo de Sampaoli no Atlético E MAIS:

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