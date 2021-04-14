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Zagueiro Isaque Gavioli faz balanço de início no Confiança: 'Muito positivo, tendência é só melhorar'

Defensor de 19 anos, cria do Atlético-MG, também falou sobre o duelo contra o Sergipe...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 22:49

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 22:49
Crédito: Isaque Gavioli em ação pelo Confiança (Lucas Almeida/AD Confiança
Contratado no início da temporada por empréstimo junto ao Atlético-MG, o zagueiro Isaque Gavioli começou bem no Confiança. O jogador de 19 anos já atuou em nove partidas pela equipe, sendo seis pela Copa do Nordeste e três pelo Campeonato Sergipano. Ele fez um balanço deste primeiro momento no clube e já mirou o duelo contra o Sergipe, nesta quarta-feira, às 17h50, pelo Estadual.- Vejo como um início muito positivo, tanto individualmente quando coletivamente. Claro que temos muito o que evoluir, mas vejo com bons olhos nosso trabalho e nossa evolução. A tendência agora é só melhorar, que lá na frente vamos colher bons frutos desse trabalho. O duelo contra o Sergipe é o próximo, vamos entrar focados pra buscar mais um resultado positivo - disse Isaque.
Cria do Atlético-MG, Isaque foi promovido aos profissionais pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, que chegou a elogiá-lo após alguns treinos. Ele conta que a diferença para aceitar a proposta do Confiança foi o papo que teve com a diretoria do clube, que apresentou um projeto muito bacana. O defensor ainda afirma que fará de tudo para ajudar o clube a conquistar os objetivos em 2021.
- Quando surgiu o interesse do Confiança, eu conversei com a diretoria e entendi que a minha vinda seria boa para os dois lados. Achamos interessante e isso foi decisivo, além do projeto do clube, para dar certo a negociação com o Atlético-MG. O projeto que me foi apresentado, achei muito bacana, meu objetivo, além de crescer profissionalmente é ajudar o Confiança a alcançar tudo que está sendo projetado e conquistar tudo que foi traçado pela direção - finalizou.

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