Zagueiro Isaque Gavioli faz balanço de início no Confiança: 'Muito positivo, tendência é só melhorar'

Crédito: Isaque Gavioli em ação pelo Confiança (Lucas Almeida/AD Confiança

Contratado no início da temporada por empréstimo junto ao Atlético-MG, o zagueiro Isaque Gavioli começou bem no Confiança. O jogador de 19 anos já atuou em nove partidas pela equipe, sendo seis pela Copa do Nordeste e três pelo Campeonato Sergipano. Ele fez um balanço deste primeiro momento no clube e já mirou o duelo contra o Sergipe, nesta quarta-feira, às 17h50, pelo Estadual.- Vejo como um início muito positivo, tanto individualmente quando coletivamente. Claro que temos muito o que evoluir, mas vejo com bons olhos nosso trabalho e nossa evolução. A tendência agora é só melhorar, que lá na frente vamos colher bons frutos desse trabalho. O duelo contra o Sergipe é o próximo, vamos entrar focados pra buscar mais um resultado positivo - disse Isaque.

Cria do Atlético-MG, Isaque foi promovido aos profissionais pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, que chegou a elogiá-lo após alguns treinos. Ele conta que a diferença para aceitar a proposta do Confiança foi o papo que teve com a diretoria do clube, que apresentou um projeto muito bacana. O defensor ainda afirma que fará de tudo para ajudar o clube a conquistar os objetivos em 2021.