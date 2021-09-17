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Zagueiro Glauber chega a 60 jogos pelo Al-Nasr em jogo, marca e se torna o artilheiro da liga

Atleta brasileiro fez gol que o colocou no topo do ranking de goleadores do campeonato...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 19:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2021 às 19:20
Crédito: Divulgação/AG League
Nesta quinta-feira (16), o zagueiro Glauber, ex-Botafogo, fez o seu segundo gol em quatro jogos e ajudou o Al-Nasr a conquistar a 2ª vitória e chegar a 5ª colocação na Liga dos Emirados Árabes.A partida, válida pela 4ª rodada do campeonato, terminou com vitória de 3 a 0 sobre o Khorfakkan. O Al-Nasr abriu o placar logo aos 7 minutos. Em jogada ensaiada e cruzamento do meia Dia Saba, Glauber se adiantou a zaga adversária e empurrou de cabeça para o fundo das redes.
Eleito melhor jovem estrangeiro da Liga em 2020, o jogador vem se destacando no país e chegou aos 60 jogos nesta partida. Há três anos no Al-Nasr, ele se firmou como um dos principais jogadores e tem sido titular com frequência.
- A sequência de jogos que conquistei aqui tem sido muito boa para minha evolução profissional. Treinamos muito essa jogada ensaiada nos treinamentos, então acredito que o gol é fruto de um trabalho forte comandado pelo Ramon Diaz. Meu papel é desempenhar uma boa função na parte defensiva, mas nada melhor que poder ajudar lá na frente quando necessário também - comentou Glauber sobre o momento que vive.O gol de Glauber foi o quarto dele com a camisa do Al-Nasr. O próximo desafio do jogador será em 24 de setembro, às 14h, contra o Emirates Club.

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