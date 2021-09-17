Zagueiro Glauber chega a 60 jogos pelo Al-Nasr em jogo, marca e se torna o artilheiro da liga

Crédito: Divulgação/AG League

Nesta quinta-feira (16), o zagueiro Glauber, ex-Botafogo, fez o seu segundo gol em quatro jogos e ajudou o Al-Nasr a conquistar a 2ª vitória e chegar a 5ª colocação na Liga dos Emirados Árabes.A partida, válida pela 4ª rodada do campeonato, terminou com vitória de 3 a 0 sobre o Khorfakkan. O Al-Nasr abriu o placar logo aos 7 minutos. Em jogada ensaiada e cruzamento do meia Dia Saba, Glauber se adiantou a zaga adversária e empurrou de cabeça para o fundo das redes.

Eleito melhor jovem estrangeiro da Liga em 2020, o jogador vem se destacando no país e chegou aos 60 jogos nesta partida. Há três anos no Al-Nasr, ele se firmou como um dos principais jogadores e tem sido titular com frequência.