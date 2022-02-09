Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Zagueiro francês perde patrocínio da Adidas após ter vídeo chutando e batendo em gatos divulgado
futebol

Zagueiro francês perde patrocínio da Adidas após ter vídeo chutando e batendo em gatos divulgado

Kurt Zouma, contratado pelo West Ham junto ao Chelsea na última janela de transferências, teve vídeo exposto pela imprensa inglesa na última terça-feira...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 16:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 16:32
Kurt Zouma, zagueiro do West Ham, perdeu o patrocínio da Adidas após ter tido vídeos divulgados nas redes sociais chutando e batendo em seus gatos. Além disso, o defensor foi multado pelo seu clube em 250 mil libras (R$ 1,5 milhão), segundo a imprensa inglesa.A RSPCA, organização que cuida de animais que sofreram maus-tratos, resgatou os dois animais que viviam na residêncoa do jogador francês. Por conta de toda a polêmica, o West Ham declarou que o defensor não entrará em campo no próximo fim de semana contra o Leicester, pela Premier League.
> Veja a tabela da Premier League
Na última terça-feira, mesmo após o vídeo das agressões de Zouma terem sido expostos, David Moyes optou por colocar o camisa quatro como titular na equipe diante do Watford. O atleta recebeu vaias das duas torcidas e se desculpou pelas agressões.
O maior grupo de direitos dos animais da França entrou em contato com procuradores com o objetivo de tomar medidas contra o zagueiro. De acordo com o Código Penal local, um cidadão francês pode ser processado por atos cometidos no exterior e pegar até cinco anos de prisão.
Crédito: ZoumafoimultadopeloWestHameperdeupatrocíniodaAdidas(GLYNKIRK/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados