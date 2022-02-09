Zagueiro francês perde patrocínio da Adidas após ter vídeo chutando e batendo em gatos divulgado

Kurt Zouma, zagueiro do West Ham, perdeu o patrocínio da Adidas após ter tido vídeos divulgados nas redes sociais chutando e batendo em seus gatos. Além disso, o defensor foi multado pelo seu clube em 250 mil libras (R$ 1,5 milhão), segundo a imprensa inglesa.A RSPCA, organização que cuida de animais que sofreram maus-tratos, resgatou os dois animais que viviam na residêncoa do jogador francês. Por conta de toda a polêmica, o West Ham declarou que o defensor não entrará em campo no próximo fim de semana contra o Leicester, pela Premier League.

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Na última terça-feira, mesmo após o vídeo das agressões de Zouma terem sido expostos, David Moyes optou por colocar o camisa quatro como titular na equipe diante do Watford. O atleta recebeu vaias das duas torcidas e se desculpou pelas agressões.

O maior grupo de direitos dos animais da França entrou em contato com procuradores com o objetivo de tomar medidas contra o zagueiro. De acordo com o Código Penal local, um cidadão francês pode ser processado por atos cometidos no exterior e pegar até cinco anos de prisão.