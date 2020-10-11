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futebol

Zagueiro francês impressiona Jorge Jesus nos treinos do Benfica

Todibo mostrou qualidades nas primeiras sessões de treinos do Mister. Benfica pagou ao Barça R$ 13 milhões pelo empréstimo e tem a opção de compra no final da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 09:11

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 09:11

Crédito: Divulgação / Barcelona / Site oficial
Todibo, zagueiro do Barcelona emprestado ao Benfica, impressionou o técnico Jorge Jesus em sua primeira semana de trabalho, segundo o “Correio de Manhã”. O Mister está satisfeito com as qualidades que o francês demonstrou nas poucas sessões que participou até o momento. O jovem de 20 anos foi contratado no último dia da janela de transferência.
O defensor recusou uma ida para o Fulham, que ofereceu 18 milhões de euros (R$ 117 milhões) para contratá-lo e optou pelo clube de Lisboa. Após a temporada de empréstimo, os Encarnados terão a opção de compra fixada em 20 milhões de euros (R$ 131 milhões). O Benfica irá pagar dois milhões de euros (R$ 13 milhões) ao Barça pelo empréstimo.

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