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Zagueiro faz estreia pelo Sampaio Corrêa e projeta duelo contra o Altos-PI pela Copa do Nordeste

Pedro Carrerete entrou em campo pela primeira vez com a camisa da Bolívia Querida. Na tarde de quarta-feira (27), a equipe venceu o Juventude Simas, por 2 a 1, fora de casa...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 17:05

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2022 às 17:05
O zagueiro Pedro Carrerete fez a estreia com a camisa do Sampaio Corrêa e foi titular no primeiro jogo da Bolívia Querida no Campeonato Maranhense. Na tarde de quarta-feira (27), a equipe venceu o Juventude Simas, por 2 a 1, fora de casa. Após a partida, ele avaliou a largada com o pé direito na competição.- Toda estreia tem o seu peso e sua responsabilidade. A vitória nos mostra que estamos no caminho correto, certo que temos muito a evoluir, mas é um primeiro passo importante para seguirmos trabalhando na busca dos nossos objetivos na temporada - comentou Pedro Carrete.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Maranhense
Após o duelo no Maranhense, o Sampaio Corrêa já vira a chave para a Copa do Nordeste. Neste domingo, o time faz a estreia no torneio regional e enfrenta o Altos-PI, no Castelão, às 18h.
+ Flamengo vende Michael e negocia com Marinho, Pablo rescinde com o São Paulo… A manhã do Mercado!
- Será mais um jogo importante, agora pela Copa do Nordeste. Mais um campeonato importante para a nossa sequência. Que seja mais um jogo consistente, vamos trabalhar esses dias para ter uma boa performance no domingo e estar próximo do resultado positivo. Pela primeira vez, estou disputando essas competições no Nordeste e vem sendo muito motivador - concluiu o defensor, que conquistou o acesso à Série B do Brasileiro no ano passado pelo Novorizontino.
Crédito: PedroCarrereteavaliavitóriadoSampaioCorrêanaestreiadoMaranhense(Divulgação/SampaioCorrêa

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