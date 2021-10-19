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Zagueiro fala sobre futebol na Costa Rica e afirma: 'Tem potencial para evoluir muito'

Com passagens pelo mundo árabe e por Kosovo, o defensor está em sua segunda passagem pelo futebol costariquenho; Walter defendeu o Limón em 2017...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 06:20

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 06:20

Crédito: Divulgação/Puntarenas FC
O futebol na Costa Rica ainda está engatinhando no cenário do futebol mundial. Entretanto, o zagueiro Walter Ventura, do Puntarenas FC, vê o país com potencial para se desenvolver. Por lá desde o início do ano, o defensor analisou o cenário de crescimento do futebol local e falou sobre sua adaptação à Costa Rica. > Ao L!, Renato Abreu compara estilo de cobrança de falta com Andreas, do Fla
- Estou feliz com essa nova oportunidade. Já estou habituado com o país e a cultura daqui. É um país que tem muito potencial para se desenvolver e começar atrair outros olhares - afirmou.
> Veja a tabela da Premier League
Com passagens pelo mundo árabe e por Kosovo, o defensor está em sua segunda passagem pelo futebol costariquenho - Walter defendeu o Limón em 2017. Dessa forma, ele falou sobre a evolução do futebol no país neste período tempo e, mais uma vez, mostrou otimismo em relação ao futuro.
- Desde que saí daqui evoluiu muito. Joguei pelo Limón, e hoje está bem profissional e ainda tem margem para crescer mais ainda - sintetizou.

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