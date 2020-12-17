Zagueiro espera sequência positiva do CSA de olho no acesso à Série A

Um dos mais experientes do elenco do CSA, o zagueiro Leandro Souza, que está desde 2016 no clube, falou sobre o desejo do grupo em retornar ao G4 da Série B do Brasileirão. Segundo o jogador, o grupo está motivado para isso e vai lutar muito para fazer história nestas próximas semanas da disputa.
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- Estamos trabalhando muito para iniciarmos outra ótima sequência visando o G4 da competição. O grupo tem potencial para isso e vem fazendo um grande trabalho nas últimas semanas. A meta é continuar em um ritmo forte para que isso aconteça - disse.
Para o zagueiro, o desejo do clube alagoano é voltar para a Série A.
- Voltar para a primeira divisão seria muito especial. Temos que acreditar nisso até o fim e continuar trabalhando para que isso continue sendo uma realidade.
O CSA volta a campo nesta sexta-feira, às 18h, quando vai até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude em briga direta por um lugar no G4 do Brasileirão da Série B. Um ponto separa os dois. O time alagoano ocupa a sexta posição com 45 pontos, enquanto a equipe gaúcha está em quarto lugar com 46.