Zagueiro espera sequência positiva do CSA de olho no acesso à Série A

Crédito: Morgana Oliveira/ASCOM CSA

Um dos mais experientes do elenco do CSA, o zagueiro Leandro Souza, que está desde 2016 no clube, falou sobre o desejo do grupo em retornar ao G4 da Série B do Brasileirão. Segundo o jogador, o grupo está motivado para isso e vai lutar muito para fazer história nestas próximas semanas da disputa.

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- Estamos trabalhando muito para iniciarmos outra ótima sequência visando o G4 da competição. O grupo tem potencial para isso e vem fazendo um grande trabalho nas últimas semanas. A meta é continuar em um ritmo forte para que isso aconteça - disse.

Para o zagueiro, o desejo do clube alagoano é voltar para a Série A.

- Voltar para a primeira divisão seria muito especial. Temos que acreditar nisso até o fim e continuar trabalhando para que isso continue sendo uma realidade.