Zagueiro Douglas Bacelar acerta com clube turco por uma temporada

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Com passagens por São Paulo e Chapecoense, Douglas Bacelar acertou com o Giresunspor, da Turquia, nesta quinta-feira (8). O defensor de 31 anos, que atuou no último ano pelo Dnipro-1, da Ucrânia, assinou contrato por uma temporada com o time turco.Em seu retorno à Europa, pelo Dnipro-1, Douglas teve uma de suas melhores temporadas da carreira, ao participar de 19 partidas e anotar três gols - maior número de gols em um ano do jogador.

- Tenho muita gratidão por tudo que a Ucrânia e a cidade de Dnipro fizeram por mim. O país abriu as portas da Europa para mim duas vezes. Fiz parte da equipe que fez história em chegar a uma final de Europa League e fico orgulhoso por isso. Deixo o país de cabeça erguida e eternamente grato.