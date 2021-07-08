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futebol

Zagueiro Douglas Bacelar acerta com clube turco por uma temporada

Defensor estava no Dnipro e defenderá o Giresunspor na próxima temporada...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 16:05

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 16:05
Crédito: Divulgação
Com passagens por São Paulo e Chapecoense, Douglas Bacelar acertou com o Giresunspor, da Turquia, nesta quinta-feira (8). O defensor de 31 anos, que atuou no último ano pelo Dnipro-1, da Ucrânia, assinou contrato por uma temporada com o time turco.Em seu retorno à Europa, pelo Dnipro-1, Douglas teve uma de suas melhores temporadas da carreira, ao participar de 19 partidas e anotar três gols - maior número de gols em um ano do jogador.
- Tenho muita gratidão por tudo que a Ucrânia e a cidade de Dnipro fizeram por mim. O país abriu as portas da Europa para mim duas vezes. Fiz parte da equipe que fez história em chegar a uma final de Europa League e fico orgulhoso por isso. Deixo o país de cabeça erguida e eternamente grato.
A Turquia será o segundo país fora do Brasil que o jogador atuará em sua carreira - antes, só havia atuado na Ucrânia. Nesta temporada, inclusive, o Giresunspor retorna à primeira divisão da Turquia, após ser vice-campeão da categoria de acesso.- Sou movido a desafios e agora não será diferente. Chego à Turquia para levar a minha experiência e também viver uma nova experiência. Sempre vi muitos brasileiros tendo sucesso no país e sendo exaltados pelos torcedores. Espero que comigo não seja diferente. Não vejo a hora de sentir a emoção da torcida turca nos estádios.

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