Zagueiro do Ypiranga, Carlos Alexandre projeta semifinal do Gaúcho

O Ypiranga entra em campo, neste domingo, para encarar o Brasil de Pelotas pela partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho 2022, a equipe de Erechim terminou a primeira fase na liderança da tabela. Esse desempenho consistente na primeira parte da competição é de responsabilidade da defesa. O time é o menos vazado do Gauchão, Carlos Alexandre, um dos responsáveis pelo feito, falou sobre o momento da equipe:

-Fizemos uma preparação muito forte durante toda a semana visando essa primeira partida decisiva da semifinal. Estamos preparados para esse difícil duelo contra o Brasil. Respeitamos muito a equipe deles, é um time que chegou com méritos para essa semifinal, mas vamos em busca de um resultado positivo neste primeiro jogo-, disse o zagueiro.

Com uma primeira fase interessante, Carlos Alexandre minimiza os efeitos da campanha e foca no próximo passo: -Fizemos uma ótima campanha na primeira fase, mas sabemos que nada disso será levado em conta nessa semifinal. Agora começa tudo do zero, as duas equipes têm as mesmas chances de conquistar a vaga. Vamos entrar com muita vontade nesses dois jogos e vamos em busca de levar o Ypiranga para essa final-, relatou o atleta.

O duelo da dupla Gre-Nal define o outro finalista do estadual. O Ypiranga pode se beneficiar se acontecer algumas combinações. Caso a equipe passe pelo Brasil com duas vitórias, o time pode ficar perto de ter uma vantagem na decisão do Gaúchão 2022. O jogo de ida inicia às 20h30, neste dia 20, no estádio Bento Freitas.