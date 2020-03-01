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Futebol Capixaba

Zagueiro do Vitória leva garrafada de torcedor do Rio Branco e corta o pé

Lucas Barboza, que é ex-jogador do Capa-Preta, e o também defensor Léo Alves foram hostilizados ao lado de familiares na entrada principal do Kleber Andrade. Atleta relata ameaças, mas não deve fazer boletim de ocorrência

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 21:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 21:53
Zagueiro do Vitória cortou o pé ao levar uma garrafada de um torcedor do Rio Branco Crédito: Divulgação
Dois jogadores do Vitória-ES foram hostilizados e um deles chegou a ser agredido por torcedores do Rio Branco-ES, no início da noite deste sábado, na saída do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O Alvianil venceu o Brancão por 2 a 1, de virada, pela 7ª rodada do Campeonato Capixaba 2020, e os zagueiros Lucas Barboza e Léo Alves deixavam o estádio ao lado de familiares.
De acordo com Lucas Barboza, ele e o companheiro de equipe saíam do estádio com suas namoradas, ambos com o uniforme de viagem do Vitória, para pegar um carro de motorista de aplicativo. Em certo momento, alguns torcedores alvinegros foram pra cima deles em tom ameaçador, e querendo chegar às vias de fato. O detalhe é que Lucas Barboza é ex-jogador do Rio Branco, tendo sido inclusive campeão da Série B do Capixabão em 2018.
A confusão foi acompanhada por um policial militar, que estava numa viatura próxima ao local. Com os ânimos mais exaltados, mais alguns PM's surgiram para dispersar a confusão. O restante do contingente militar que deu segurança à partida estava todo ainda dentro do Kleber Andrade, se preparando para deixar o estádio.
"Acabou o jogo e eu não fui com a delegação do Vitória porque minha namorada estava lá e eu não poderia deixar ela sozinha, então fomos pegar um UBER. Ficamos esperando o carro e alguns torcedores estavam exaltados e ficaram falando besteira, dizendo que eu tinha xingado eles depois da vitória, sendo que isso é mentira, não xinguei ninguém. Tanto é que tinha torcedor me defendendo", afirmou Lucas Barboza, que lamentou que torcedores do seu ex-clube tenham feito isso.
"Já fui campeão pelo Rio Branco e por isso tinham torcedores que me defenderam, falaram 'lembramos do que você fez pela gente'. E eu falei que eles têm que segurar quem está mais exaltado", disse.
Lucas Barboza é zagueiro do Vitória, mas já jogou pelo Rio Branco em 2018 Crédito: Montagem
O jogador relata ainda que levou uma garrafada no pé, que ocasionou um sangramento no local, na altura do tornozelo, mas que não deve tirá-lo da próxima partida do Alvianil, na próxima quarta-feira, contra o Rio Branco de Venda Nova, no Salvador Costa. Mesmo tendo recebido ameaças, Lucas Barboza relatou que, à princípio, não deve fazer um boletim de ocorrência.
"Os caras foram tão covardes que vieram pra cima da minha namorada, aí eu fui defendê-la, falei "não faz isso". Aí os caras ficaram exaltados e juntaram em cima da gente. Quando veio a polícia eles aproveitaram e jogaram uma garrafa em cima da gente, chegou a pegar no meu pé e cortou. Ficaram me ameaçando, dizendo que iam me pegar e tal, mas eu ignorei. O policiamento veio e a gente foi embora. Eu quero é curtir a vitória, não estou nem aí pra eles não. Vai ser mais desgaste pra mim e cinco babacas não vão fazer eu perder a concentração que eu tenho pelo clube, então deixa pra lá", finalizou.

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