Zagueiro do Vitória leva garrafada de torcedor do Rio Branco e corta o pé

Dois jogadores do Vitória-ES foram hostilizados e um deles chegou a ser agredido por torcedores do Rio Branco-ES, no início da noite deste sábado, na saída do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O Alvianil venceu o Brancão por 2 a 1, de virada, pela 7ª rodada do Campeonato Capixaba 2020, e os zagueiros Lucas Barboza e Léo Alves deixavam o estádio ao lado de familiares.
De acordo com Lucas Barboza, ele e o companheiro de equipe saíam do estádio com suas namoradas, ambos com o uniforme de viagem do Vitória, para pegar um carro de motorista de aplicativo. Em certo momento, alguns torcedores alvinegros foram pra cima deles em tom ameaçador, e querendo chegar às vias de fato. O detalhe é que Lucas Barboza é ex-jogador do Rio Branco, tendo sido inclusive campeão da Série B do Capixabão em 2018.
A confusão foi acompanhada por um policial militar, que estava numa viatura próxima ao local. Com os ânimos mais exaltados, mais alguns PM's surgiram para dispersar a confusão. O restante do contingente militar que deu segurança à partida estava todo ainda dentro do Kleber Andrade, se preparando para deixar o estádio.
"Acabou o jogo e eu não fui com a delegação do Vitória porque minha namorada estava lá e eu não poderia deixar ela sozinha, então fomos pegar um UBER. Ficamos esperando o carro e alguns torcedores estavam exaltados e ficaram falando besteira, dizendo que eu tinha xingado eles depois da vitória, sendo que isso é mentira, não xinguei ninguém. Tanto é que tinha torcedor me defendendo", afirmou Lucas Barboza, que lamentou que torcedores do seu ex-clube tenham feito isso.
"Já fui campeão pelo Rio Branco e por isso tinham torcedores que me defenderam, falaram 'lembramos do que você fez pela gente'. E eu falei que eles têm que segurar quem está mais exaltado", disse.
O jogador relata ainda que levou uma garrafada no pé, que ocasionou um sangramento no local, na altura do tornozelo, mas que não deve tirá-lo da próxima partida do Alvianil, na próxima quarta-feira, contra o Rio Branco de Venda Nova, no Salvador Costa. Mesmo tendo recebido ameaças, Lucas Barboza relatou que, à princípio, não deve fazer um boletim de ocorrência.
"Os caras foram tão covardes que vieram pra cima da minha namorada, aí eu fui defendê-la, falei "não faz isso". Aí os caras ficaram exaltados e juntaram em cima da gente. Quando veio a polícia eles aproveitaram e jogaram uma garrafa em cima da gente, chegou a pegar no meu pé e cortou. Ficaram me ameaçando, dizendo que iam me pegar e tal, mas eu ignorei. O policiamento veio e a gente foi embora. Eu quero é curtir a vitória, não estou nem aí pra eles não. Vai ser mais desgaste pra mim e cinco babacas não vão fazer eu perder a concentração que eu tenho pelo clube, então deixa pra lá", finalizou.