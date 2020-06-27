Zagueiro do Vitória de Guimarães, Pedro Henrique fala sobre retorno do futebol português: 'Rotina mudou'

Crédito: Pedro Henrique falou sobre o 'novo normal' em Portugal - Divulgação

O futebol está retornando ao redor do mundo com as medidas de segurança contra a COVID-19 e o Campeonato Português foi uma das primeiras grandes ligas europeias a voltar a ação, ficando somente atrás da Bundesliga. O brasileiro Pedro Henrique, zagueiro do Vitória de Guimarães, comentou sobre o 'novo normal' e diz que se sente seguro com o retorno.

- A adaptação está indo bem, temos que seguir novas regras para evitar o contágio. É uma adaptação diferente, já que há algum tempo atrás treinávamos separado, depois começamos a treinar em grupo, levamos a roupa do treino pra casa, pegamos a roupa limpa no outro dia e entregamos a suja, é uma série de protocolos que temos que seguir para permanecer seguros. Os jogos sem torcida são estranhos, o uso de máscara no banco de reservas estranha um pouco também. Resumidamente, penso que a adaptação está sendo tranquila, mas nossa rotina mudou bastante - disse.

- Me sinto seguro porque temos todas as medidas de segurança dentro do clube, realizamos exames periódicos para poder treinar e jogar. Aqui na Europa a situação está mais controlada, as principais ligas já foram retomadas. É preciso se adaptar à situação. Outros países ainda não têm condições de voltar com o futebol, países que não alcançaram seu pico de contaminação e seguem com muitos casos diários. É preciso colocar a saúde sempre em primeiro lugar: aqui em Portugal passamos pelo surto do vírus, a situação foi controlada e só então fomos liberados pelas autoridades para voltar com as atividades - acrescentou Pedro Henrique.

O defensor também falou sobre a dificuldade de ter pouco tempo para treinar nesse retorno do futebol e afirmou que a pandemia mudou o esporte, principalmente em relação as torcidas.

- Minha maior dificuldade foi em relação ao curto espaço de tempo para voltar a jogar. Principalmente porque viemos de um longo período parados, que por mais que estivéssemos realizando algumas atividades em casa, não tem comparação com os treinos aplicados no clube. Estávamos treinando há pouco tempo e já tivemos jogos para disputar - disse o zagueiro brasileiro.