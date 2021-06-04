Zagueiro do Vitória acredita em classificação contra o Inter

O clima dentro do Vitória é de insatisfação. No Barradão, o time comandado por Rodrigo Chagas pouco fez e acabou superado por 1 a 0 pelo Internacional.
Agora, a missão será mais complicada, já que para continuar na Copa do Brasil, o Vitória precisa vencer o Inter no Beira-Rio por 1 a 0.
Após o confronto o zagueiro Marcelo analisou o desempenho ao longo dos 90 minutos e deixou claro que o time precisa mudar.
‘Dentro do campo, é muito rápido. Nossa percepção foi que não houve. Um jogo muito duro. Temos que melhorar, propor mais se quisermos passar’.